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06 NİSAN 2017
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ABD'li pirinç üreticileri rotayı Türkiye'ye çevirdi

Türkiye'nin bazı Rus tarım ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergisini fırsata çevirmek isteyen ABD'li üreticiler pirinç ihracatlarını artırmak istiyor.

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:48:29 Güncelleme: 17:49:16 Reuters

ABD'li pirinç üreticileri, hükümetin Rusya'dan tarım ürünü alımlarını durdurmasının ardından Türkiye'ye ihracatlarını artırmak istiyor.

Türkiye geçtiğimiz ay bazı Rus tarım gıdalarına yüksek gümrük vergisi uygulayarak bu ürünlerin alımını askıya almıştı.
Ankara ithalat yasağı koyduğu iddialarını reddederken, Moskova ise uygulamanın ikili ilişkilerde daha çok iyileşmeyi
engellediğini söyledi.

ABD Pirinç Üreticileri kurumu temsilcisi Greg Yielding, ABD Tarım Bakanlığı tarafından Mısır'a düzenlenen ziyaret sırasında
Türkiye-Rusya arasındaki krizi bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Yielding, "Bir miktar Rus pirinci Türkiye'ye gidiyordu ve şimdi sorunlar var, dolayısıyla biz bunu Türkiye'ye daha çok
satış yapmak için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

ABD Tarım Bakanlığı'nın bir raporuna göre, Türkiye 2015-16 yıllarında ABD'den 71,700 ton ve Rusya'dan 67,400 ton çeltik
ithal etti.

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