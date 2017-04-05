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Emlak Konut'tan 'indirim' müjdesi

Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO), yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda indirim kampanyası başlattı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:12:01 Güncelleme: 20:13:37 AA

Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO), belirlenen projelerden bağımsız bölüm satın alan ve taksit ödemeleri süren alıcılara indirim kampanyası başlattı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirketin belirlenen projelerinden 1 Şubat'tan önce bağımsız bölüm satın alan ve taksit ödemeleri devam eden alıcılara yönelik indirim kampanyası başlatıldı.

1 Nisan - 9 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiler şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre güncel borç tutarının yüzde 100'ünün ödenmesi durumunda yüzde 20, yüzde 75'inin ödenmesi durumunda yüzde 15, yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda yüzde 10 ve yüzde 25'inin ödenmesi durumunda yüzde 5 indirim uygulanacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 9 saat önce
    Müjdelerin devamı için evet
  • Misafir 9 saat önce
    Enteresan işler dönüyor.. Emlak konut yıllardır ilk defa temettü dağıtmadığı yetmediği gibi alacaklarını erken tahsil için iskonto yapıyor.. Ya batıyor, ya da "birşey" için çok acil para lazım !!!
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