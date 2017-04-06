ŞİRKETLER
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İŞ-YAŞAM

2 bin 123 sayaç ‘ayarlanmış’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 9 bin 941 akaryakıt ve 8 bin 478 LPG otogaz istasyonuna yönelik gerçekleştirilen çapraz denetim sonucunda muayenesi yapılmamış ve ayar yerlerine müdahale edilmiş 2 bin 123 sayaç tespit edildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 03:42:34 Güncelleme: 04:05:10 HABERTURK.COM

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile 9 bin 941 akaryakıt ve 8 bin 478 LPG otogaz istasyonuna yönelik çapraz denetim gerçekleştirdi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında bulunan 222 bin sayaçtan, 170 bin 70 adedi denetlendi. Muayenesi yapılmamış ve ayar yerlerine müdahale edilmiş 2 bin 123 sayaç tespit edildi.

201 sayacın eksik ürün verdiği belirlendi. 7 akaryakıt istasyonundaki 9 ulusal marker ölçümü geçersiz çıktı. Kaçak akaryakıt satıldığı belirlenen bu istasyonlar mühürlendi. 28 akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmadığı ya da müdahale edildiği saptandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    hangi istasyonlar, isim de verin ki bilelim.
  • Misafir 1 saat önce
    Nereli bu vatandaşlar...
  • Misafir 3 saat önce
    ne yazık ki sahtekarlık genlerimize işlemiş. yazık.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ülker'den o iddialarla ilgili açıklama
İŞ-YAŞAM

Ülker'den o iddialarla ilgili açıklama
Sahillioğlu’na Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı
İŞ-YAŞAM

Sahillioğlu’na Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı
Godiva için dünya lansmanını İstanbul’da yaptı
İŞ-YAŞAM

Dünya lansmanını İstanbul'da yaptı!
Energy Petrol yeni yatırımlarla istihdam yaratacak
İŞ-YAŞAM

Energy'den istihdam hamlesi
Alman ve İsveç firmalarına soruşturma
İŞ-YAŞAM

Alman ve İsveç firmalarına soruşturma
Murat Ülker: Suudi Arabistan’da bisküvide pazar lideriyiz
İŞ-YAŞAM

En büyük cirolu Godiva mağazası Riyad’da açıldı
Fed tutanakları açıklandı
İŞ-YAŞAM

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI, DOLARIN İLK TEPKİSİ...
Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
İŞ-YAŞAM

YOLA ÇIKTILAR, MİLYONER OLDULAR!
2 bin 123 sayaç ‘ayarlanmış’
İŞ-YAŞAM

OTOGAZ YERİNE HAVAGAZI ALMIŞIZ!
ABD'li kafe zinciri Panera Breads için 7.5 milyar dolar
İŞ-YAŞAM

DEV SATIŞ GERÇEKLEŞTİ
İstihdam seferberliğinde ilk 3 ayın bilançosu açıklandı
İŞ-YAŞAM

İŞTE İSTİHDAM İÇİN SEFERBER OLAN İLLER VE ŞİRKETLER!
Ersin Özince Şişecam'dan istifa etti
İŞ-YAŞAM

ERSİN ÖZİNCE İSTİFA ETTİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme