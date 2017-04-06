Şişecam, Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin şirketteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlığına yeni bir isim belirlenene kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kırman vekâlet edecek.

KAP açıklamasının tam metni şöyle:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hakkı Ersin Özince Şirketimizdeki görevinden 4 Nisan 2017 tarihi itibarıyla istifa ederek ayrılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni bir belirlemeye kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman vekâlet edecektir."

Ersin Özince kimdir?



1953 Havran doğumlu olan Özince Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Özince, İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptıktan sonra 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atandı.



31 Mart 2011 ve 28 Mart 2014 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özince 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.



Özince, Mayıs 2002’den itibaren Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden Nisan 2011’de ayrıldı.



Özince, Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın da yönetim kurulu başkanı olarak yapıyor.