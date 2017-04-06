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06 NİSAN 2017
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Ereğli Demir Çelik
İŞ-YAŞAM

Ereğli Demir Çelik Standard & Poor's'dan ayrıldı

Ereğli Demir Çelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Standard & Poor's (S&P) ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:36:33 Güncelleme: 10:15:32

Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada,

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Şirketimizin "BB" olan kredi notunu ve "Negatif" olan görünümünü teyit etmiştir. Şirketimizin talebi üzerine, Standard & Poor's firmasından alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir" denildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 saat önce
    S&P'ye verdiğim puan 10 üzerinden -3 Durağan
  • Misafir 4 saat önce
    Bende onları değerlendirecem
  • Misafir 4 saat önce
    türkiyede anlaşmayı fes etsin
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