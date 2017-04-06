Ereğli Demir Çelik Standard & Poor's'dan ayrıldı

Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada,
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Şirketimizin "BB" olan kredi notunu ve "Negatif" olan görünümünü teyit etmiştir. Şirketimizin talebi üzerine, Standard & Poor's firmasından alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir" denildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 3
-
Misafir 3 saat önceS&P'ye verdiğim puan 10 üzerinden -3 Durağan00
-
Misafir 4 saat önceBende onları değerlendirecem60
-
Misafir 4 saat öncetürkiyede anlaşmayı fes etsin90
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER