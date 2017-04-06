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Türkiye Ürün İhtisas Borsası
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurulacak

Bakanlar Kurulu Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ'nin kurulmasına izin verdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:41:48 Güncelleme: 09:59:42 AA

Bakanlar Kurulu, merkezi Ankara'da olacak, 100 milyon lira sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi kurulmasına izin verdi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun teklif yazıları üzerine merkezi Ankara'da olmak üzere, 100 milyon lira sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi kurulmasına Bakanlar Kurulunca karar verildi.

Öte yandan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Adıyaman'da Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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