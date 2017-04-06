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06 NİSAN 2017
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Bendevi Palandöken, kadın girişimci, ekonomist kadınlar
İŞ-YAŞAM

Bendevi Palandöken: Ekonomide kadınlar ön plana çıkarılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kadınların ekonomide ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Palandöken, hedeflerin 300 bin kadın üyeye ulaşmak olduğunu kaydetti

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:36:22 Güncelleme: 10:38:22 AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kadınların ekonomide ön plana çıkarılmasını gerektiğini belirterek, "Kadın girişimcilerin önü sonuna kadar açılmalı, ekonomiye katkıları daha çok sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı 256 bin 992 kadın üyenin bulunduğuna işaret ederek, kadın esnaf ve sanatkar sayısını yükseltmek için her türlü girişimi yaptıklarını, bu yılın sonuna kadar hedeflerinin 300 bin kadın üyeye ulaşmak olduğunu kaydetti.

Üye sayısının yanı sıra kadınların ekonomideki yerini de artırmayı amaçladıklarını belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her platformda kadının başarısını ve statüsünü ön plana çıkarmaya özen gösterilmelidir. Aile içi eğitim eksikliği temeline dayanan, geleneklerin ayrımcı tutumları ve dinin yanlış yorumlanmasının sebep olduğu toplumsal roller ile kadın erkeğin gölgesinde yaşıyor. Bunun tamamen kaldırılması gerekir. Kadınlar ekonomide ön plana çıkarılmalı ve kadın girişimcilerin önü sonuna kadar açılmalıdır. Kadınların ekonomiye katkılarını daha çok sağlamalıyız. Bunun içinde tüm engeller aşılarak fırsatlar verilmelidir."

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YORUMLAR 0
  • Misafir 38 dakika önce
    Kadınlar öne çıksın güzel de erkekler gitgide evde oturmaya başladı. Kadın çalışsın erkek otursun bu da olmasın yani. lütfen
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