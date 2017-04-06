Mermercinin yüzü gülüyor

4–7 Nisan 2017 tarihleri arasında ABD’nin Orlando şehrinde, düzenlenen Coverings Fuarı’nda 80’e yakın Türk firmasıyla gövde gösterisi yaptıklarını anlatan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, sektör olarak Amerika’nın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Çevik, ‘’Geçtiğimiz sene Ocak ve Şubat ayı maden ve türevleri satışımız Amerika’ya 49 milyon dolar iken bu sene ise yüzde 51 artışla bu rakam 75 milyon dolara çıktı. Bu rakamın yüzde 50’sini mermer ve traverten oluşturuyor” dedi.

MEKSİKALILAR’IN PAZAR PAYINI ALACAĞIZ

İhracat rakamlarının geçen seneye göre daha iyi başladığını kaydeden Çevik şunları söyledi:

"Mermer ve traverten ihracatındaki yükseliş havanın iyileşmesi ile önümüzdeki aylarda çok daha iyi olacak. Özellikle Amerika’ya ihracat yapan kesilmiş mermer ve traverten üreticisi firmaların bu sene hedeflerini yüksek tutmasında fayda var. ABD Başkanının Meksika’ya yaklaşımı, uygulayacağı yaptırımlar, Amerika pazarında iyi yer eden Meksika traverteninin maliyetlerini yükselterek pazar payını azaltacaktır. Ayrıca Amerika’da havalimanlarını yenileyeceğini belirten Başkan Donald Trump, ABD’de inşaat akımını tekrar başlatacak gibi görünüyor."

DÜNYANIN EN BÜYÜK DOĞAL TAŞ FUARI

28 yıldır düzenlenen Coverings Fuarı’nda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin 16. kez milli katılım gerçekleştirdiklerini ifade eden İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Çevik, katılımcı firmaların, mermer, granit, traverten fayans, plaka ve bordürler; seramik gibi yüzey kaplama malzemeleri ile mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanları sergilediklerini anlattı.

37 bin 161 metrekarelik sergi alanıyla dünyanın en büyük doğal taş fuarı konumunda olan Coverings’e, Türkiye’den milli katılım ile 36 firmanın iştirak ettiğini kaydeden Mustafa Selçuk Çevik, "Ayrıca İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin Urgesi ile 9, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Urgesi ile de 8 firma daha katılıyor. Toplamda bu sene Türkiye’den 53 firma katılıyoruz. Fakat Amerika’dan direkt katılan Türk firmalarda fuarda bulunuyorlar, onlarla beraber 80 firmaya ulaşırız bu sene. Bu sene Coverings’e 27 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor, Amerika’da inşaat sektörünün lider olacağını düşünenler olarak bu fuara geçtiğimiz senelerden daha fazla ilgi gösterileceğini düşünüyorum” diye konuştu.