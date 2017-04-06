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Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı Ankara'da

Türkiye’nin ilk "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı" hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden katılım beklediklerinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, günümüzde eğitimli ve deneyimli çoban bulmanın çok zor olduğunu, düzenledikleri fuar ile çobanlık mesleğinin önemini tüm Türkiye'ye hatırlatmak istediklerini belirtti

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:26:30 Güncelleme: 12:33:01

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde, 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘’Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı’’, Türkiye’nin doğusundan batısına tüm çobanları Ankara'da buluşturacak. Çobanların yanı sıra kırsal alanda hizmet alan ve hizmet veren herkesi kapsayacak olan fuar ile çobanlık mesleğinin değeri de vurgulanacak. Ayrıca fuarda Ankaralı tüketiciler Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen üreticilerle buluşacaklar.

Toplamda 54 bin metrekare alana kurulacak fuarın 10 bin metrekarelik açık alanında uygulama çiftlikleri kurulacak, canlı hayvanlar sergilenecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



PROFESYONEL ÇOBAN DÖNEMİ

Ankara Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı ana sponsorluğunda düzenlenecek olan fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Daire Başkanı Özgür Güven, "Şehirde beklediği geliri elde edemeyen, yaşam koşullarının ağırlığından mağdur olan, yaşam standartlarından memnun olmayan veya modern hayatı değil de doğayı, sadeliği özleyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz: Köye ters göçü destekliyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var ve her türlü
öneriye açığız. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kalkınma Ajansları gibi devlet kuruluşları bu tür projelere destek olmakta" dedi.

KALİFİYE ÇOBAN BULMAK ZORLAŞTI

Ülke genelinde çoban sayısında azalma gözlemlendiğinin altını çizen Güven, "İnsanlar artık çobanlık yapmak istemiyor, çoban sayısında büyük bir azalma oldu. Bu nedenle çoban maliyetleri çok yüksek. Çobanlık sürekli arazide dolaşmayı gerektiren zor ve zahmetli ve bir o kadar da önemli bir meslektir. Eğitimli, yetiştirilmiş çiftçi ve çobanlara ihtiyacımız var. Çobanlar genel olarak eğitimsiz. Eski dönemlerin deneyimli çobanları bulunamıyor. Kalifiye çoban bulmak zorlaştı. Bugüne kadar Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanında birçok fuar gerçekleştirildi. Ancak ilk kez, içinde 'çoban' adının geçtiği bir fuar düzenlenecek. Bu fuar aracılığı ile projelerimizi duyurmak, mevcut yetiştiricileri bilinçlendirmek ve yeni yetiştiriciler bulmak hedefindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"ANKARA'NIN GÖBEĞİNE ÇİFTLİK KURACAĞIZ’’

"İlk üretimi gerçekleştiren ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan çiftçiler ve çobanlardır" diyen Güven; "Ankara'nın göbeğine bir çiftlik kuracağız, vatandaşı çobanlarla buluşturacağız. Bu fuarla birlikte yediğimiz etin, içtiğimiz sütün, giydiğimiz yünün hangi zahmetlerle üretildiğini görecek, üretimin ve üreticinin değerinin daha çok farkına varacağız" dedi.

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