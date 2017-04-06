İstiridye mantarı üretimi günden güne yaygınlaşıyor
06 Nisan 2017 Perşembe, 12:51:16 | Güncelleme: 14:15:36
İHA
Son günlerde üretimi yayınlaşan istiridye mantarı, zeytin diyarı Bursa'nın Mudanya ilçesinde de önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi
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Zeytin diyarı Bursa'nın Mudanya ilçesinde istiridye mantarı üretimi yaygınlaşıyor.
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Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Yörükali köyünde birlik üyesi mantar üreticisi Halil Doğan'ın mantar üretim tesisini inceledi.
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Aydoğan, "Halil kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum. Üretmek büyük emek ister, ama pazar yoksa mahsulünüz ziyan olur.
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Çünkü tarım beklemez. Ürettiğinizi kısa sürede tazeyken satmak zorundasınız.
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Toprağı boşta duran kardeşlerimize sesleniyorum.
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Projeler geliştirin, toprağınızı değerlendirin, ekin, biçin. Mahsulünüzü üretici pazarlarımızda halkımıza sunun, hem siz kazanın, hem ülkemiz kazansın" dedi.
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Halil Doğan ise, tanesi 45 bin TL olan 4 ayrı donanımlı, özel izolasyonlu, nemlendirme, iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma donanımlı çadırların yanında, mantar kompostosu için özel dezenfektasyon havuzu ve ekipmanları bulunduğunu anlattı.
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Halil Doğan, hasat edilen mantarların ertesi gün pazara gidene kadar 2.4 derecede özel soğuk hava odasında bekletildiğini bildirdi.