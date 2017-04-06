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06 NİSAN 2017
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İstiridye mantarı üretimi günden güne yaygınlaşıyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:51:16 İHA

Son günlerde üretimi yayınlaşan istiridye mantarı, zeytin diyarı Bursa'nın Mudanya ilçesinde de önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi

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    Zeytin diyarı Bursa'nın Mudanya ilçesinde istiridye mantarı üretimi yaygınlaşıyor. 

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    Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Yörükali köyünde birlik üyesi mantar üreticisi Halil Doğan'ın mantar üretim tesisini inceledi.

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    Aydoğan, "Halil kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum. Üretmek büyük emek ister, ama pazar yoksa mahsulünüz ziyan olur.

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