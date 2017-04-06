İstiridye mantarı üretimi günden güne yaygınlaşıyor

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Halil Doğan ise, tanesi 45 bin TL olan 4 ayrı donanımlı, özel izolasyonlu, nemlendirme, iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma donanımlı çadırların yanında, mantar kompostosu için özel dezenfektasyon havuzu ve ekipmanları bulunduğunu anlattı.