Morhipo satış masasında, dört grup ilgileniyor

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, aralarında büyük Ortadoğulu bir perakende grubunun da yer aldığı dört farklı grup satışla ilgileniyor.

Boyner Holding'in 2011 yılında çatısı altında kurulan Morhipo.com'un yıllık cirosu yaklaşık 350-400 milyon TL aralığında bulunuyor.

Konuya yakın bir kaynak Morhipo.com'nun ciro çarpan değerinin 1-1.5 aralığında olabileceğini belirterek, "Şirketin stratejik bir hissesinin satışı söz konusu olacak. Yüzde 40-60 arasında stratejik bir ortaklık düşünülüyor" dedi.

Konuya yakın başka bir kaynak da satışta Morhipo.com'un stratejik bir hissesinin satılacağını belirterek, ilgililer arasında özel girişim sermayelerinin de olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Boyner Holding ve ve Ünlü&Co'dan bir açıklama yapılmadı.

TRENDYOL DA SATIŞ İÇİN PİYASA YOKLAMASI YAPTI

Kaynak, online alışveriş platformunda faaliyet gösteren ve sektörün en büyüklerinden olan Trendyol'un da Deutsche Bank'la birlikte satış için piyasayı yokladığını belirterek, "Bir piyasa yoklaması yapıldı, ancak 2 civarı çarpan beklentisi karşılanamadığı için şu anda süreç durdu" dedi.

Trendyol'un yaklaşık 1 milyar lira civarında yıllık cirosu bulunuyor.

E-ticaretin hem dünyada hem Türkiye'de son yıllardaki yükselen trendi bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri de cazip hale getiriyor.

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) tarafından 2015 yılı için hazırlanan bir rapor, Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık yüzde 31'lik artışla 24.7 milyar TL büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.

Sektörde faaliyet gösteren Doğan Holding'in bünyesindeki hepsiburada.com'un yüzde 25'i, 2015 yılında Abraaj Group'a satılmıştı. Kaynaklar yüzde 25'lik payın satışının 100 milyon dolar civarında bir rakama denk geldiğini belirtiyor.

Dünyada ise son olarak geçen haftalarda Amazon AMZN.O Dubai merkezli e-ticaret şirketi Souq.com'un yüzde 100'ünü satın aldı. Anlaşmanın 650-750 milyon dolar aralığında olduğu belirtiliyor.