Kişisel bilgiler "ikinci el" satılabilir uyarısı

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Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar, bu cihazları imhaya verdikleri zaman bu firmaları denetliyorlar mı? O firmalarda bu bilgileri imha edecek teknoloji var mı? Bunlar araştırılması gereken konular. Bu bilgi, teknolojik cihaz hurdaya çıktığı zaman geri dönüşüm firması aracılığıyla ehil olmayan ellere geçebilir."