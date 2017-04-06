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Kişisel bilgiler "ikinci el" satılabilir uyarısı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:44:58 AA

Elektronik atık uzmanları, bilgisayar, cep telefonu, tabletlere ait değerli parçaların, uygun imha metotları kullanılmadan içinde kayıtlı kişisel bilgilerle ikinci el olarak satılması durumunda bilgi güvenliği konusunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtti

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    Elektronik atık uzmanları, bilgisayar, cep telefonu ve tabletlere ait değerli parçaların, uygun imha metotları kullanılmadan kayıtlı kişisel bilgilerle ikinci el olarak satılması durumunda bilgi güvenliği sıkıntısı yaşanabileceğini bildirdi.

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    Türkiye'nin ilk elektronik atık geri dönüşüm tesisi Exitcom Recycling'in Genel Müdürü Murat Ilgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi güvenliğinin, teknolojinin gelişmesiyle insan hayatına giren önemli bir konu olduğunu söyledi.

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    Ilgar, Avrupa'da kişisel bilgilerin içinde bulunduğu teknolojik cihazların atıl duruma düştüğünde imha standardı bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

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