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Rüzgar enerjisi
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Rüzgar enerjisinde özel sektör iş birliği

Özel sektör tarafından Konya ve İstanbul’da toplam 149,4 megavat gücünde üç rüzgar santrali yapılacağı bildirildi.

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:07:22 Güncelleme: 15:08:49 AA

EMTA Enerji şirketinden yapılan açıklamaya göre, toplam maliyeti 200 milyon avro olan üç santral, Konya’nın Selçuklu ile İstanbul’un Silivri ilçelerinde inşa edilecek.

Söz konusu projenin yatırımı Sancak Enerji tarafından gerçekleştirilecek. Projenin mühendislik, malzeme tedariği, inşaat, montaj, haberleşme, test ve devreye alma işlerini ise EMTA şirketi yürütecek.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kurulacak santrallerden Bağlar Rüzgar Santrali 66,6 megavat gücünde, Ardıçlı Rüzgar Santrali 52,8 megavat gücünde olacak.

İstanbul'un Silivri ilçesinde kurulacak Yamaçtepe Rüzgar Santrali ise 30 megavat gücünde olacak.

Her 3 rüzgar santralinin 2018 yılında devreye alınması planlanıyor.

 

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