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Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü yurda dönüş yaptı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:46:02 AA

Antarktika'da "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" kurulması için oluşturulan Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, daha kapsamlı ve uzun sürecek ikinci fizibilite çalışmasınıa başlayacaklarını açıkladı

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    Araştırmacı sayısını da artırarak aralık ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Özsoy, "Türkiye'ye yakışanı yapmak adına yeşil bir üs kurmayı hedefliyoruz. Türkiye Bilimsel Araştırma Üssünde ilk etapta 20-25 bilim insanın çalışması ideal olacaktır" dedi.

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    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü için 24 Şubat'ta Antarktika'ya giden Özsoy liderliğindeki 4 farklı üniversite araştırmacılarından oluşan ekip yurda döndü.

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    Merkezi (PolReC) koordinasyonundaki ekibin başında bulunan ve İTÜ PolReC Müdürü de olan Özsoy, 1. Türkiye Antarktika Seyrüseferi'ne ilişkin izlenimlerini anlattı.

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