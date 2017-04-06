Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü yurda dönüş yaptı

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ABD'nin üs inşasında çok daha fazla miktarda para kullanılırken, diğer ülkeler 5 ya da 10 milyon dolara da üs kurabiliyor. Biz de Türkiye'ye yakışanı yapmak adına, yeşil bir üs kurmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ve belirlediğimiz standartlara göre bir maliyet çıkacaktır.