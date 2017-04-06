İŞ-YAŞAM
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

İstihdam seferberliği "milyonlar"a ekmek oldu

06 Nisan 2017 Perşembe, 17:05:53 AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık iki ay önce başlattığı, her geçen gün iş bulanların sayısının arttığı "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında iş sahibi olanların sayısı yaklaşık bir milyona ulaştı

  • 1 İstihdam seferberliği "milyonlar"a ekmek oldu
    1 | 15

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında iş sahibi olanların sayısı bir milyona yaklaştı.

  • 2 İstihdam seferberliği "milyonlar"a ekmek oldu
    2 | 15

    Bölgedeki yatırımcılarla görüşmek için geldiği Şanlıurfa'da, açıklamada bulunan Tüm Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini, seferberlik kapsamında yapılacak tüm çalışmaları desteklediklerini belirtti. 

  • 3 İstihdam seferberliği "milyonlar"a ekmek oldu
    3 | 15

    Sadece TÜMSİAD olarak ilk aşamada 5 bin kişiyi istihdam ettiklerine dikkati çeken Doğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde istihdama destek verilmeye çalışıldığını söyledi. Sanayiciler ve yatırımcılarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 18 saat önce
    YAŞA TAKILANLAR ERKEN EMEKLİLİK İSTİYORUZ
Kalan karakter : 300