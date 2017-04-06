İstihdam seferberliği "milyonlar"a ekmek oldu

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Atasoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin son dönemde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uyguladığı bir kalkınma projesi var. Bu projeler kapsamında sanayicilerimiz için, işverenlerimiz için, bu bölgede iş yapmak isteyen herkes için cazip fırsatlar var" açıklamalarında bulundu.