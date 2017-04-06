Dolar ve altın seçimlerden ve referandumlardan sonra ne oldu?

22 Temmuz 2007 Genel seçimleri sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri

2007'deki genel seçimler, 22 Temmuz tarihinde yapıldı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti yüzde 46,66, Deniz Baykal liderliğindeki CHP yüzde 20,85 ve Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP yüzde 14,27 oy aldı. TBMM'deki sandalye sayıları AK Parti için 363'ten 341'e, CHP için 178'den 112'ye gerilerken, MHP 71 sandalye ile yeniden TBMM'ye girdi.



Seçimden önceki Cuma akşamı 1.277 TL seviyesinde olan dolar kuru, seçimi izleyen ilk iş gününde 1.25 TL seviyesine geriledi. Dolar o haftayı 1.2950 TL'den tamamlarken, 1 ay sonrasında, yani 22 Ağustos 2007 itibariyle 1.3350 TL'ye tırmandı.



Seçimden önceki Cuma akşamı 28.18 TL olan gram altın fiyatı seçimi izleyen ilk iş gününde 27.66 TL'ye düştü. Altın o haftayı 27.72 TL'den tamamlarken, seçimlerden 1 ay sonra 28.48 TL oldu.

21 EKİM 2007 Anayasa Paketi Değişikliği halkoylaması sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri

Anayasa Paketi değişikliği için halkoylaması, 21 Ekim 2007 tarihinde yapıldı. 5 Maddelik Anayasa değişikliği halk oylamasına sunuldu. Maddeler arasında Milletvekili seçimlerinin 5 değil dört yılda bir yapılması ve Cumhurbaşkanlığı’nın halk oyuyla seçilmesi yer alıyordu. Anayasa değişikliğine yüzde 68.95 “Evet” derken, yüzde 31,05 “Hayır” oyu kullandı.

Referandumdan önceki cuma günü kapanışta 1.206 TL seviyesinde olan dolar kuru, referandumun ardından ilk günü 1.2320 TL seviyesinden tamamladı. Dolar 1 hafta sonra 1.1880 TL, 1 ay sonra da 1.2040 TL oldu.



Referandumdan önceki cuma günü kapanışta 29.48 TL seviyesinde olan gram altın, referandumun ardından ilk günü 29.69 TL seviyesinden tamamladı. Altın 1 hafta sonra 29.72 TL, 1 ay sonra da 30.82 TL oldu.



29 MART 2009 Yerel seçimleri sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri



Türkiye’deki 2009 yılındaki yerel seçimler, büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile ihtiyar heyetlerinin seçimi için 29 Mart tarihinde yapıldı. Seçime 19 parti katıldı.



AK Parti 10 büyükşehir, 35 il ve 447 ilçe; CHP 3 büyükşehir, 10 il ve 170 ilçe; MHP 1 büyükşehir, 9 il ve 129 ilçe; DTP 1 büyükşehir, 7 il ve 50 ilçe belediye başkanlığı kazandı. İl genel meclisi oylarında ise AK Parti yüzde 38,39, CHP yüzde 23,08, MHP yüzde 15,97 ve DTP yüzde 5,7 oy aldı.



Seçimden önce 1.6640 TL olan dolar kuru, seçimin ertesi günü 1.6970 TL'ye çıktı. Dolar Kuru 1 hafta sonra 1.5930 TL, 1 ay sonra da 1.5970 TL oldu.



Seçimden önce 49.37 TL olan gram altın, seçimin ertesi günü 50.46 TL'ye çıktı. Gram altın 1 hafta sonra 46.22 TL, 1 ay sonra da 46.01 oldu.

12 EYLÜL 2010 Anayasa Paketi değişikliği halkoylaması sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri



Anayasa Paketi değişikliği için halkoylaması 12 Eylül 2010 tarihinde yapıldı. 27 Maddelik Anayasa değişikliği halk oylamasına sunuldu. Maddeler arasında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, Yüce Divan kararlarının yeniden incelenmesi, Yüksek Askeri Şûra kararlarının yargı denetimine açılması, Memurlara verilen uyarı ve kınama kararlarında yargı yoluna gidilmesi yer alıyordu. Anayasa değişikliğine yüzde 57.88 “Evet” derken, yüzde 42,12 “Hayır” oyu kullandı.



Referandumdan sonra 1.5160 TL seviyesinde olan dolar kuru, referandumun ertesi günü 1.4940 TL'ye indi. Dolar 1 hafta sonra 1.4980 TL, 1 ay sonra da 1.4190 TL oldu.



Referandumdan sonra 61.33 TL seviyesinde olan gram altın, ertesi gün 59.99 TL'ye indi. 1 hafta sonra 61.54 TL, 1 ay sonra da 61.57 TL oldu.

12 HAZİRAN 2011 Genel seçimleri sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri



Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem üyelerinin seçilmesi için 2011 Türkiye Genel Seçimleri 12 Haziran 2011 tarihinde yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti yüzde 49,83, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 25,98 ve Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP yüzde 13,01 oy aldı.



Seçimden önce 1.5790 TL olan dolar kuru, seçimin ertesi günü 1.5750 TL oldu. Dolar kuru 1 hafta sonra 1.5950 TL'ye çıkarken, 1 ay sonrasında 1.6520 TL oldu.



Seçimden önce 78 TL olan gram altın, seçimin ertesi günü 77.37 TL oldu. Gram altın 1 hafta sonra 78.87 TL'ye çıkarken, 1 ay sonrasında 82.26 TL oldu.

30 MART 2014 Yerel seçimleri sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri

Türkiye’deki 2014 yılındaki Yerel Seçimler, büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile ihtiyar heyetlerinin seçimi için 30 Mart tarihinde yapıldı. Seçime 26 parti katıldı.



AK Parti yüzde 43,16 oyla 18 büyükşehir, 32 il ve 559 ilçe; CHP yüzde 26,58 oyla 6 büyükşehir, 7 il ve 161 ilçe; MHP yüzde 17,66 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe; BDP yüzde 4,16 oyla 2 büyükşehir, 7 il ve 67 ilçe belediye başkanlığı kazandı. İl genel meclisi oylarında ise AK Parti yüzde 43,39, CHP yüzde 25,53, MHP yüzde 17,57 ve BDP yüzde 4,56 oy aldı.



Seçimden önce 2.19 TL olan dolar kuru seçimin ertesi günü 2.1450 TL'ye geriledi. Dolar 1 hafta sonra 2.11 TL'ye düşerken, 1 ay sonra 2.1270 TL oldu.



Seçimden önce 90.94 TL olan gram altın seçimin ertesi günü 88.08 TL'ye geriledi. Gram altın 1 hafta sonra 88.31 TL'ye düşerken, 1 ay sonra 89.34 TL oldu.

10 AĞUSTOS 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri



Türkiye aynı yıl bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görevinin sona ermesi ile Türkiye 10 Ağustos 2014'te ilk kez sadece cumhurbaşkanını seçeceği 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine gitti. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 52 oy alarak ilk turda Türkiye'nin seçimle gelen ilk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.



Seçimden önce 2.1550 TL olan kur, seçimin ertesi günü 2.1480 TL'ye düştü. Dolar 1 hafta sonra 2.17 TL, 1 ay sonra da 2.1970 TL oldu.



Seçimden önce 90.25 TL olan gram altın, seçimin ertesi günü 90.38 TL'ye çıktı. Altın 1 hafta sonra 90.83 TL, 1 ay sonra da 88.02 TL oldu.

7 HAZİRAN 2015 Genel seçimleri sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri

2015 Türkiye Genel Seçimleri ile 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri belirlendi. 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılan seçimlerde 20 parti yarıştı. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde seçime giren AK Parti Türkiye genelindeki oyların yüzde 40.87’sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 24.95’lik oy oranına ulaştı. Bir önceki genel seçimlerde yüzde 13.01 oya sahip Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP ise seçmenin oylarının yüzde 16.29’unu elde etti. 2011 seçimlerinde bağımsız milletvekili kontenjanından girip daha sonra TBMM'de grup kuran BDP, 2015 seçimlerine HDP adı altında katıldı. HDP yüzde 13.12 oranında oyla TBMM’de parti olarak temsil edilme hakkı kazandı.

Seçimden önce 2.6610 TL olan dolar kuru seçimin ertesinde 2.7650 TL'ye kadar çıktı. Dolar kuru bir hafta sonra 2.7160 TL, bir ay sonra ise 2.69 TL oldu.



Seçimden önce 100.21 TL olan gram altın seçimin ertesinde 103.59 TL'ye kadar çıktı. Gram altın bir hafta sonra 102.90 TL, bir ay sonra ise 99.74 TL oldu.



1 KASIM 2015 genel seçimleri sonrasında ve öncesinde dolar ve altının seyri



Haziran seçimlerinde bir koalisyon hükümeti kurulamamasının ardından Türkiye Kasım ayında tekrar seçime gitti. 1 Kasım'da yapılan seçimlerde Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki AK Parti, yüzde 49.49 oy ile seçimin galibi oldu ve tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğu elde etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, yüzde 25.31 oyla ana muhalefet konumunu sürdürdü. Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP, yüzde 11,9 oyla sandıktan çıkan üçüncü parti oldu. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın eş genel başkanlığındaki HDP, yüzde 10.76 oy ile dördüncü oldu.



Seçimden önce 2.91 TL seviyesinde olan dolar kuru seçimin ertesi günü 2.81 TL seviyesine geriledi. Dolar 1 hafta sonunda 2.9130 TL olurken, birinci ayın sonunda 2.88 TL seviyesine geriledi.



Seçimden önce 106.97 TL seviyesinde olan altın seçimin ertesi günü 102.86 TL seviyesine geriledi. Dolar 1 hafta sonunda 101.99 TL olurken, birinci ayın sonunda 99.30 TL seviyesine geriledi.