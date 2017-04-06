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Perakende sektörü
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Sunoco artık Japon 7-Eleven firmasının

ABD ve Kanada'da büyümeye devam eden Japon perakende devi Seven & i Holdings, son hamlesiyle Teksas merkezli Sunoco'ya ait binin üzerindeki akaryakıt istasyonu ve içerisindeki marketleri 3.3 milyar dolara satın alıyor.

06 Nisan 2017 Perşembe, 17:53:11 Güncelleme: 18:11:21 HABERTURK.COM

7-Eleven markasıyla bilinen Japon perakende devi Seven & i Holdings, bugün yaptığı açıklamada Teksas merkezli Sunoco'ya ait akaryakıt istasyonları ve marketleri 3.3 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Firma, Kuzey Amerika'daki satış noktası sayısını 10 bine çekmeyi uzun zamandır planlıyordu.

Seven & i Holdings tarafından yapılan bu açıklamadan sonra Sunoco hisseleri % 20 arttı ve 28.50 dolardan işlem gördü.

1974 yılından bu yana 7-Eleven ismiyle bilinen zincir mağazaların da işletmesini yapan firma, Japonya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde de agresif bir büyüme stratejisi güdüyor. Son dönemde pekçok yerel işletmeyi satın alarak isminden söz ettiriyor.

  • Amerikan pazarı büyüme istikametinde. Bölgede gördüğümüz fırsatı değerlendiriyoruz Ryuichi Isaka - Seven & i Holdings Başkanı

SATIN ALMA SON ÇEYREKTE TAMAMLANACAK

Japon firmanın pekçok kategoride perakende mağazası var. Oysa kârının büyük bölümü tatillerde dahi açık olan ve geç saatlere kadar alışveriş imkânının bulunduğu akaryakıt istasyonları içerisindeki bu mağazalardan sağlanıyor. Şubat ayı itibarıyla bahsedilen söz konusu yıllık kâr 3.29 milyar $.

Yapılan açıklamada, Ağustos ayı sonunda Sunoco bünyesindeki toplam 1.108 satış noktasının 7-Eleven'a geçeceği belirtildi. APlus, Stripes gibi isimler altında Sunoco'nun şu andaki toplam akaryakıt istasyonu ve perakende satış noktası sayısı ise 1.350.

Seven & i Holdings son olarak CST Brands'ten 79 mağazayı satın almıştı. Japon devinin kendi ülkesinde 19.400 7-eleven noktası bulunurken, franchise işletmeler de dahil olmak üzere ABD ve Kanada içerisindeki mağaza sayısı 8700. Mevcut satın almayla bu sayı 10 bin civarına yükselecek. 

Satın almanın 2017 yılının son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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