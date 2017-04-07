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THY'den yeni yolcu rekoru

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Maşallah! Evet bu bir rekor. Cuma günü 200 bin 61 yolcumuz THY'yi tercih etti. Konforlu ve emniyetli uçuşlar dileriz

06 Nisan 2017 Perşembe, 22:03:29 Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 09:31:29 AA

Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarın 200 bin 61 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı duyuruda, "Maşallah! Evet bu bir rekor. Cuma günü 200 bin 61 yolcumuz THY'yi tercih etti. Konforlu ve emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Bilal Ekşi, 31 Mart'ta da 187 bin 470 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını duyurmuştu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 13 saat önce
    Borsada yabancının kuklası oldu THY. Buz dağının görünmeyen kısmı orada. Yerli yatırımcı mahvoldu bu kağıt yüzünden.
  • Misafir 13 saat önce
    Uygun fiyat olursa tabiki tercih ederiz genelde olmuyor !
  • Misafir 14 saat önce
    Milli hava yolu şirketlerimizi tercih etmeliyiz.!
  • Misafir 14 saat önce
    Masallah masallah Allah bol kazanclar versin.
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