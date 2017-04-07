THY'den yeni yolcu rekoru

Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarın 200 bin 61 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını bildirdi.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı duyuruda, "Maşallah! Evet bu bir rekor. Cuma günü 200 bin 61 yolcumuz THY'yi tercih etti. Konforlu ve emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerini kullandı.
Bilal Ekşi, 31 Mart'ta da 187 bin 470 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını duyurmuştu.
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 6, 2017
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YORUMLAR 4
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Misafir 13 saat önceBorsada yabancının kuklası oldu THY. Buz dağının görünmeyen kısmı orada. Yerli yatırımcı mahvoldu bu kağıt yüzünden.30
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Misafir 13 saat önceUygun fiyat olursa tabiki tercih ederiz genelde olmuyor !120
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Misafir 14 saat önceMilli hava yolu şirketlerimizi tercih etmeliyiz.!330
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Misafir 14 saat önceMasallah masallah Allah bol kazanclar versin.240
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