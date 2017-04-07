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Yurtdışı fuarları, Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, devlet desteği
İŞ-YAŞAM

Yurtdışı fuarlarına yüzde 75 oranında destek geliyor

Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yurtdışında fuarlara katılan ihracatçılara yüzde 75 oranında destek sağlanacak. Karar, 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya girecek

07 Nisan 2017 Cuma, 09:53:52 Güncelleme: 10:00:19 HABERTURK.COM

İhracatta hareketliliği kazandırmak için, Türkiye 2023 ihracat hedeflerinde yatırımlarına devam ediyor. Yurtdışında artan fuarlara ve organizasyonlara devletin yüzde 75 oranında destek vereceği netleşiyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ekonomi Bakanlığı'nı, 2010/5 sayılı Yurtdışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirimesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde, Bakanlık tarafından yurtdışı organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları destekliyor.

Yurt dışındaki fuarlara katılacak ihracatçılar tanıtım faaliyetleri için yüzde 75 oranında destek alacağı kararın, 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Bahsi geçen kararda destek şu şekilde belirtiliyor;

"Sektörel nitelikli fuarlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, birinci fıkrada belirtilen 500.000 Türk Lirası destek tutarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamalarının %75’i 320.000 Türk Lirasını geçmemek üzere desteklenir."

"Bakanlıkça yayınlanan yurt dışı fuar organizasyonları listesinde bulunan fuarlar arasından Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında organizatör tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” standlarına ilişkin yer kirası, stand kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalar bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında desteklenir. “Türkiye Markası” standlarına ilişkin projelerin Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından fuar öncesinde onaylanması gerekir."



Destek Üst Limitleri

MADDE 7 – (1) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

(3) Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.

MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

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