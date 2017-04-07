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Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi, Dünya Bankası, Johannes Zutt
İŞ-YAŞAM

Dünya Bankası, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi için ne kadar kredi verecek?

Dünya Bankası, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi için verilecek kredinin yaz ortalarında netleşeceğini açıkladı. Tuz Gölü'nün kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak

07 Nisan 2017 Cuma, 11:20:47 Güncelleme: 11:25:00 AA

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi için verilecek krediye ilişkin, "Kredi miktarı henüz netleşmedi, ama Türk hükümetiyle diğer uluslararası kuruluşlardan da finansman oluşturulması konusunda anlaştık. Söz konusu finansmanın bu yaz içinde sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Tesisin depolama kapasitesinin yıllık 5 milyar metreküpün üzerine çıkarılmasıyla Türkiye'nin yıllık gaz tüketiminin yüzde 10'unu depolayabilir hale geleceğini anlatan Zutt, "Bu mevcut duruma kıyasla büyük bir iyileşme olacaktır, ama yine de bu rakam bile birçok ülkenin depolama kapasitesinin yarısına denk geliyor. Türk hükümeti yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde 20'sini depolayabilmeyi planlıyor. Tuz Gölü'ne ek olarak Silivri'deki tesisin de kapasitesi arttırılacak. Arz güvenliğini sağlayabilmek için zaten yıllık tüketimin yüzde 20'si veya 30'u depolanabilmeli." diye konuştu.



KREDİ MİKTARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Tuz Gölü gaz depolama tesisinin kapasite artışını finanse etmek için diğer uluslararası finans kuruluşları nezdinde de çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Zutt, "Kredi miktarı henüz netleşmedi, ama Türk hükümetiyle diğer uluslararası kuruluşlardan da finansman oluşturulması konusunda anlaştık. Bunu TANAP için de yapmıştık. Söz konusu finansmanın bu yaz içinde sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesiste ilk gaz şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle kavernlere basılmaya başlanmıştı. Mevcut durumda 1 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitesi olan tesiste, kapasite genişletme çalışmalarının 2022'ye kadar tamamlanması ve yıllık 5,4 milyar metreküp doğalgazın depolanabilmesi planlanıyor.

Tuz Gölü projesinin ilk kısmı için, Dünya Bankası 2006'da imzalanan bir anlaşmayla 325 milyon dolar, 2014'te imzalanan başka bir anlaşmayla da 400 milyon dolar finansman desteği sağlamıştı.

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