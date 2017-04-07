Hisarlar resmen Hint devi Mahindra'nın oldu

Rajesh Jejurikar, attığı twitte, "Hisarlar Makina ile anlaşmamız tamamlandı ve ilk yönetim kurulu toplantısını Eskişehir'de yaptık" ifadesini kullandı. Jejurikar, toplantının bir fotoğrafını da paylaştı.

Mahindra Group Yönetim Kurulu Başkanı Anand Mahindra da, Jejurikar'a cevaben attığı twitte, "Türkiye tarımda önemli bir pazar ve M&M'in bir parçası olduğum günden bu yana orada bir atılım yapmayı umuyordum" dedi.

OCAK AYINDA İMZALANMIŞTI

Hindistan’ın dev şirketi Mahindra&Mahindra ile Eskişehir merkezli Hisarlar Makina arasındaki satış anlaşması Ocak ayı sonlarına doğru duyurulmuştu. Buna göre M&M Hisarlar Makina'nın yüzde 75'ini 71 milyon TL’ye satın aldı. Hintli şirket bu satın alma ile Türkiye ve Avrupa’daki tarım makineleri ürünlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

18 MİLYAR DOLARLIK DEV GRUP

Mahindra&Mahindra, 18 milyar dolar büyüklüğe sahip Hinti Mahindra Grubu’nun bünyesinde yer alıyor.

M&M'nin Genel Müdürü Pawan Goenka, satın alma işleminin ardından yaptığı açıklamada, bu birleşmeyi küreselleşme hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olarak gördüğünü belirterek, "Mahindra Grubu Hindistan, ABD, Çin ve Japonya gibi pek çok pazarda yer almasının yanı sıra üretim hacmi olarak dünyanın bir numaralı traktör üreticisidir. Agresif bir şekilde küreselleşmeyi hedeflerken, aynı zamanda üretim portföyümüzü çeşitli yeni tarım ekipmanlarını da içerecek şekilde büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ SERMAYE YAPISI NASIL OLDU

Türkiye'nin önemli tarımsal ekipman ve çok amaçlı kabin üreticilerinden Eskişehir merkezli Hisarlar Makina gelirlerinin yüzde 35'ini ihracattan sağlıyor. Şirketin 800'ün üzerinde çalışanı bulunuyor. Yeni dönemde şirketin sermaye yapısı şöyle olacak:

Yüzde 75.1'i M&M, yüzde 18.7 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yüzde 6.2 şirketin kurucusu olan Türker ailesi