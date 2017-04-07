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Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Türkiye ilişkileri, Rusya türkiye ticaret
İŞ-YAŞAM

Dvorkoviç: Karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirtti. Dvorkoviç, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari kısıtlamaların kalkması gerektiğini açıkladı

07 Nisan 2017 Cuma, 13:23:35 Güncelleme: 14:01:40 AA

Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulunan Dvorkoviç, Rusya ve Türkiye arasındaki kısıtlamaların, tüm tarafların zararına olduğu değerlendirmesinde bulundu. İkili ticarette yapıcı bir şekilde ileriye doğru atılacak adımların gerektiğini belirten Dvorkoviç, “Kayıpları engellemek için karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” ifadesini kullandı.

Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rus tahıl ürünlerine yönelik görüşmelerin muhtemelen Rusya’da ve 16 Nisan tarihinden sonra yapılacağını söylemişti.

Türkiyenin, Rusya’dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği iddia edilirken, Rusyanın Türkiyeden tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.

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