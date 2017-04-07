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07 NİSAN 2017
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Satıcı, Domates ihracatı
İŞ-YAŞAM

Batı Akdenizden domates ihracatı yüzde 50 arttı

Türkiye'nin gıdada en önemli ihracat kalemlerinden olan domates ihracatı Rusya'ya rağmen artıyor. Artışın en önemli sebebi ise yeni pazarlar.

07 Nisan 2017 Cuma, 13:46:58 Güncelleme: 16:47:28 AA

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yılın geride kalan ilk çeyreğinde Batı Akdeniz'den en fazla domates ihracatı yapıldığı ve bölgeden yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen domates ihracatının geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 50,3 artış göstererek 65 milyon 102 bin 316 dolara yükseldiğine dikkat çekildi.

Satıcı, Rusya Federasyonunun Türkiyeden domates alımına onay vermemesine rağmen gerçekleştirilen ihracat artışının, sektör temsilcilerinin alternatif pazar oluşturmada ve mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmadaki başarısını gösterdiğini kaydetti.



MALDİVLERE DOMATES GÖNDERİYORUZ

Satıcı, 41 ülkeye domates gönderildiğini ve bu ülkeler arasında Hint Okyanusunun ortasında bulunan ve bin 200 adadan oluşan Maldivlerin de yer almasının dikkati çektiğini vurguladı. Bölgeden en fazla yakın coğrafyadaki ülkelere domates ihracatı gerçekleştirildiğine işaret eden Satıcı, Batı Akdenizden yıl sonuna kadar gerçekleşen domates ihracatının 180 milyon doları aşmasını beklediklerini belirtti.

Batı Akdenizden en fazla 16,2 milyon dolar ile Belarusa domates gönderildiğinin altını çizen Satıcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"İkinci sırada yüzde 86 artış ve 13,6 milyon dolar ile Romanya yer alıyor. Bulgaristan, yüzde 69,7 artış ve 6,7 milyon dolar ile üçüncü sırada, Ukrayna yüzde 9,2 artış ve 4,7 milyon dolar ile dördüncü sırada, Almanya ise yüzde 199,9 artış ve 4,2 milyon dolar ile beşinci sırada bulunuyor. Dubai, Abu Dabi, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte meyvelerini vermesi bekliyoruz. Yine Avrupa ülkelerine yönelik çalışmaların yaş meyve sebze ve domates ihracatının gelişimine katkı sağlamasını bekliyoruz. Rusyaya yönelik domates ihracatının başlaması da en büyük beklentilerimizin başında yer alıyor."

Satıcı, yaş meyve ve sebze fiyatlarının mevsim normallerine göre yüksek olmasının üreticinin de iyi bir sezon geçirmesine katkı sağladığını kaydetti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    işte bizde bunu diyoruz dik dur eğilme
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