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07 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

"Pestilci teyzenin" 30 çeşit ürünü görenleri şaşırtıyor

07 Nisan 2017 Cuma, 14:32:34 AA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde "pestilci teyze" olarak anılan Gülay Kayıran, mevsimine göre hazırladığı 30 çeşit pestili pazarda ve internet üzerinden satıyor

  • 1 "Pestilci teyzenin" 30 çeşit ürünü görenleri şaşırtıyor
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    İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Gülay Kayıran, mandalina, dut, üzüm, erik ve incir gibi meyvelerden hazırladığı 30 çeşit pestili pazarda ve sosyal medya üzerinden müşterilerinin beğenisine sunuyor.

  • 2 "Pestilci teyzenin" 30 çeşit ürünü görenleri şaşırtıyor
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    İlçeye bağlı Orhanlı Mahallesi'nde yaşayan Kayıran (55), aile bütçesine katkı sağlamak için hazırladığı pestili bölgedeki pazarda satıyor.

  • 3 "Pestilci teyzenin" 30 çeşit ürünü görenleri şaşırtıyor
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     İlk başta üzüm, dut ve incir pestili yapan Kayıran, bir süre sonra üretimine diğer meyveler ve bazı sebzeleri de ekledi.

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    en güzel iş doğal bir ürün sen çok yaşa ablam.
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