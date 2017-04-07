Nefes Kredisi masrafları yüzde 0.03'e düşürüldü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 'Nefes Kredisi'nde ilgili bankaların aldığı masraf ücretinin Bakanlar Kurulu kararı ile düşürüldüğünü söyledi.



Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda ve borsa üyelerine uygun faiz oranında kredi kullanımı sağlamak amacıyla, TOBB ile TOBB'a bağlı oda ve borsaların öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu(KGF)'nun teminatı işbirliğinde hayata geçirilen 'Nefes Kredisi'nde bankaların aldığı masraf ücretinin Bakanlar Kurulu kararıyla düşürüldüğünü açıkladı.

İlgili bankaların şubelerinden, yıllık yüzde 9,90-aylık yüzde 0,83 faizle 1 yıl vadeli olarak 12 Aralık 2016 tarihi itibariyle başlayan 'Nefes Kredisi' kapsamında gerçekleşen kredi kullanımlarında 250 TL banka ve 250 TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının binde beş oranında komisyon olmak üzere bir takım ücretler ödendiğini belirten Başkan Murzioğlu, "Ancak, 27 Şubat 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile KOBİ'lerde kefalet oranı yüzde 85'ten yüzde 90'a yükseltilmiş ve komisyon oranı da banka ve KGF dahil olmak üzere başka hiçbir masraf olmaksızın yüzde 0,03 oranına (on binde üç) düşürülmüştür. Dolayısıyla, yeni Bakanlar Kurulu kararı gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredi kapsamında ilgili bankalardan kullanılacak kredilerde, kredinin sadece yüzde 0,03'ü kadar bir masraf alınabilecektir. Örnek vermek gerekirse 100 bin TL kredi için 30 TL alınacaktır" dedi.

Başkan Murzioğlu ayrıca, Nefes Kredisi uygulamasının başladığı günden itibaren Samsun TSO olarak 25 milyon TL'lik paradan bu zamana kadar 299 oda üyesinin toplamda 18 milyon 961 bin TL kredi kullandığını sözlerine ekledi.

NEFES KREDİSİ NEDİR?



Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir.



Nakdi ve Ticari bir kredi olan Nefes Kredisi 12 ay vadeli bir şekilde kullanılabilir.