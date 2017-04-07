Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den önemli açıklamalar

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Suriye operasyonu ve doların yükselmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekci, "Bu saldırı, müdahale bu sözle söylenenlerin bir tık üzeridir. Arkasının geleceğini ve köklü bir çözüm geleceğinin, oradaki zulmün biteceğinin göstergesi değildir. Doların yükselmesi bir iki günlük spekülatif harekettir" dedi.

Denizli'de referandum çalışmaları yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mikro kredi kullanan girişimci kadınlarla kahvaltı programında buluştu. Program sonunda ABD'nin Suriye operasyonu ve doların yükselişe geçmesi ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye yönetiminin katliamdan, çocukları ve bebekleri katletmekten vazgeçeceğine inanmadığını belirten Zeybekci, bu saldırının sözde kalan şeylerin bir tık ilerisi olduğunu kaydetti.

Zeybekci, "Suriye'de kimyasal bir katliamdan sonra, yüz binlerce masum insanı katlettikten sonra, daha doğrusu o coğrafyanın sözü ile söyleyeyim, Basra harap olduktan sonra sadece bir gösteriş olsun diye, Suriye'de askeri hava üssün Amerika tarafından bombalandığını duyduk. Bu sıfır mıdır, bir şey ifade etmez mi, hayır ifade eder, ama bu, bundan sonraki katliamları önleme etkisi olur mu, ben zannetmiyorum.

Suriye yönetiminin böyle bir katliamdan vazgeçeceğini, masum insanları katletmekten vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bunun ciddi engelleyici bir etkisini olacağını zannetmiyorum. 5-6 yıldan beri yüz binlerce masum insanı, çocuk, bebek, yaşlı insan katledilirken, sadece sözde kalan şeyler var. Bu saldırı, müdahale bu sözle söylenenlerin bir tık üzeridir. Arkasının geleceğini ve köklü bir çözüm geleceğinin, oradaki zulmün biteceğinin göstergesi değildir" dedi.

"DOLAR HAFTA BAŞINDA RAHATLAYACAK"

Doların tekrar yükselişi ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, "İnşallah 16 Nisan ile ilgili olumlu gelişme mutlaka ve mutlaka gerçekleşecek. Aldığım teknik bilgilere göre, Türk varlıklarına yoğun bir talep var. Türk kağıtlarına, Türk senetlerine, Türk hazine bonolarına yoğun bir yabancı talep var.

Bu arada bir şekilde, son bir defa döviz ile ilgili spekülatif adımları, son bir iki defa denemek gibi bir gayretleri var. Hafta başından itibaren çok farklı bir şekilde rahatlayacağına inanıyorum. Türkiye'nin bu spekülatif hareketleri geri bırakacağına inanıyorum. Tüm göstergelerimizle, gerek kurda, gerek faizde, gerekse uluslararası tahvilde Türk ürünlerine olan talebin artarak, yükselerek devam edeceğine inanıyorum.

Onun için bunların geçici olduğuna, bunların bir iki günlük olduğuna inanıyorum. Tabi diğer taraftan bahane bulmak isteseniz her türlü bahaneyi buluyorsunuz. Vay, işte Amerika'nın Suriye'ye müdahalesi böyle algılandı, şöyle algılandı.

Ama şunu söyleyeyim, Türkiye 16 Nisan'dan sonra sağına soluna, arkasına bakmadan, güçlü adımlarla, bir daha istikrarla tereddüde düşmeden, öngörülük ile ilgili bir şey yaşamadan yoluna devam edecek" diye konuştu.

"RİSKLİ CARİ AÇIK PROBLEMİ HEP ÖNÜMÜZE KOYULDU"

Denizli'deki ihracatçılar için finansal anlamda kolaylık ve avantajlar sağlayacak olan Eximbank'ın Denizli'deki şubesi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşti. Denizli'de ihracat yapan firmalar için 3 milyar TL ayıran şube, ihracatın arttırılması için 10 milyar TL'ye kadar finansal destek sağlayabilecek.

DENİB binasında yapılan açılışa, Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, şubenin Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Burdur, Uşak gibi illerdeki irtibat bürolarına hizmet vereceğini açıkladı. Doğrudan yatırım ve ihracat yapacaklarla ilgili birebir temas kurulması anlamında önemli olduğunu belirten Yıldırım, kayıtlı 301 firmanın bir an önce artması temennisinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMEK GİBİ BİR ZORUNLULUĞU VAR"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye ne yapacaksa bundan sonra ihtiyaç duyduğu hemen her şeyi gerek sermaye gerek, finansmanı gerekse büyüme bütün bunların hepsini ihracata dayalı yani ihracatını artırarak gerçekleştirebilir diyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyümek gibi bir zorunluluğu var.

Yüzde 6 civarında bir büyümeyi gerçekleştirmek zorundayız. Yüzde 6 civarında bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman işsizliğimizi düşürebiliyoruz. Ancak o zaman her yıl üst üste bir milyon vatandaşımızı işle buluşturuyoruz. Ama bu büyümeyi gerçekleştirmek için de ihtiyaç duyduğumuz finansmanı kendi tasarruflarımızla gerçekleştiremiyoruz.

Türkiye ne zaman ki yüzde 5 buçuk gibi üzerinde bir büyüme yoluna gittiğinde Türkiye tehlike cari açık. Riskli cari açık problemi hep önümüze konuldu. Halbuki diğer yöntem farkları o da Türkiye'nin değerlendiremediği yer altı yer üstü kaynaklarını, insan kaynaklarını, beyin kaynaklarını, tecrübelerini bunları değerlendirerek bunları değere dönüştürerek ihracatı gerçekleştirmek ve kimseye hesap ve taviz vermediği kendi öz kaynaklarını oluşturmak. Dolayısıyla ihracata dayalı büyüme bu kadar önemliydi. Bunu da zaman zaman Türkiye hakikaten başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ama son 4-5 yıl içinde Türkiye maalesef 140-150 milyar dolar alanındaki bir aralıkta dönmeye başladı. Kendimizi tekrar etmeye başladık" dedi.



"EXİMBANK'IN FİNANSMAN ALANINDAKİ DESTEKLERİNDE KORE'DEN SONRA DÜNYADA İKİNCİYİZ"

Tanıtım, pazarlama, fuar, Türk ticaret merkezleri, yurtdışı ofis, depo her türlü desteklerinin olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Artık yeni şeyler söylemek lazımdı. Türkiye yeni ikinci bir faza geçmesi gerekiyordu. Yani A bölümü bitti B bölümüne geçmemiz lazımdı. Yüksek teknolojiyi desteklememiz lazım bu alanda desteklerimiz var, yeni pazarlama yöntemlerinde desteklerimiz var.

Tanıtım, pazarlama, fuar, Türk ticaret merkezleri, yurtdışı ofis, depo her türlü desteklerimiz var. Biz desteklerimizde, Eximbank'ın finansman alanındaki desteklerinde Kore'den sonra dünyada ikinciyiz. Ama inşallah 2017 sonunda Türkiye dünyada bir numara olacak. Yani Türk Eximbank dünyada bir numara olacak. Yüzde 26 iniş, bu Eximbank genel müdürlüğüne vermiş olduğumuz açık net talimattır.

Yani Türkiye'nin ihracatının yüzde 26'sının üzerindeki bir kısmını finanse eder hale gelerek dünyada bir numara olacak. Yurtdışındaki müteahhitlerimiz bir proje, ihale aldıklarında o müteahhidimiz Türkiye'den ürün aldığında yani oradaki proje için Türkiye'den ürün aldığında götürdüğü Türk malı olan her ürünü sıfır faizle yüzde yüz destekliyoruz. Yani Türkiye'den yeter ki mal alsın götürsün onun parasını sıfır faizle Eximbank veriyor" diye konuştu.



