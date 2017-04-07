İŞ-YAŞAM
07 NİSAN 2017
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Lloyds
İŞ-YAŞAM

Lloyds, müşterilerine 100 milyon sterlin tazminat ödeyecek

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds, 6 çalışanına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından zarar gören müşterilerine 100 milyon sterlin tazminat ödeneceğini duyurdu.

07 Nisan 2017 Cuma, 16:02:13 Güncelleme: 16:03:43 AA

Bu yılın şubat ayında Lloyds ve bankanın iştiraki Halifax Bank of Scotland’da (HBOS) çalışan 6 kişinin bankacılık işlemlerinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından banka, işlemlerden zarar gören müşterilerini tespit ettiğini açıkladı.

Lloyds’dan yapılan açıklamada, zarar gören müşterilere ödenmek üzere 100 milyon sterlinin ayrıldığı belirtildi.

Banka, daha önce, yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin regülatörlerin verebileceği cezalarla ilgili olarak 250 milyon sterlinlik bütçe ayırdığını duyurmuştu.

Llodys Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi Antonio Horta-Osorio, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu çalışanların suç unsuru teşkil eden eylemlerinden doğrudan etkilenen bütün müşterilerimizden özür diliyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz Finansal Denetim Otoritesi (FCA), bankaya ilişkin yolsuzluk incelemelerini sürdürüyor.

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