Türkiye 4 ayda yaptığı ekonomi anlaşmalarıyla rekora imza attı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) son 4 ayda 243 uluslararası anlaşma ve mutabakat metninin onaylanmasına ilişkin tasarıyı kanunlaştırırken, bu sayede 93 ülkeyle ekonomik iş birlikleri güçlendirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yılın başından itibaren Mecliste 93 ülkeyle 243 uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin kabul edilmesine ilişkin tasarılar onaylanarak yasalaştı.

Bu kapsamda, TBMM'de 14-16 Şubat'ta 51, 21-23 Şubat'ta 2, 28 Şubat'ta 30, 1 Mart'ta 41, 2 Mart'ta 26, 7 Mart'ta 18, 8 Mart'ta 32, 9 Mart'ta 25, 14 Mart'ta da 18 tasarı kabul edildi.

Çoğunluğu Afrika olmak üzere, Avrupa, Asya ve Amerika kıtası ülkeleriyle yapılan anlaşmaların büyük kısmı ticaretten savunmaya, tarımdan enerjiye ekonomik iş birliklerinden oluştu.

Onaylanan anlaşmalarda yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, serbest bölgeler alanında iş birliği, çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma, ticaret ve ekonomik iş birlikleri, turizm, savunma sanayisi, gümrük kapıları, deniz ulaştırması, balıkçılık, tarımsal alanlar, madenler, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-devlet, standartlar konularında iş birliklerine dönük hususlar yer aldı.

Çıkarılan kanunların bazılarını ülkelerle hukuk, sağlık, eğitim, gençlik ve spor, kültürel varlıklar ve göç alanlarındaki mutabakatlar oluştururken, Arap Turizm Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi teşkilatların yanı sıra adları pek bilinmeyen ada ülkeleriyle imzalanan anlaşmalar da dikkati çekti.

ANLAŞMA YAPILAN ÜLKELER

Türkiye'nin anlaşma yaptığı ülkeler kıtalara göre şöyle:

Avrupa ülkeleri: Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, Fransa, Ukrayna, Norveç, Karadağ, Polonya, Karadağ, Romanya, Kosova, Sırbistan, Moldova, Portekiz, Yunanistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan, Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları, Avusturya, Almanya.

Asya ülkeleri: KKTC, Irak, Brunei, Endonezya, Rusya, Filistin, Suudi Arabistan, Hindistan, Kuveyt, Pakistan, Lübnan, Kamboçya, Bangladeş, Çin, Bahreyn, İran, Gürcistan, Vietnam, Singapur, Azerbaycan.

Afrika ülkeleri: Kenya, Burundi, Kamerun, Guatemala, Somali, Fas, Kenya, Yemen, Nijer, Senegal, Kongo, Nijerya, Gambiya, Mali, Cibuti, Çad, Fildişi Sahili, Uganda, Gabon, Ekvator Ginesi, Ekvador, Gana, Tanzanya, Tunus, Benin, Surinam, Sierra Leone, Sudan, Gine, Güney Afrika, Madagaskar, Moritanya.

Amerika ülkeleri: Uruguay, Kosta Rika, El Salvador, Belize, Peru, Panama, Meksika, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Honduras, Nikaragua.

Türkiye'nin anlaşma yaptığı az bilinen ülkeler de Komorlar, Gine Bissau Cumhuriyeti, Saint Vincent ve Grenadinler, Guernsey ile Man Adası olarak sıralandı.