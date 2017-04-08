Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den önemli açıklamalar

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisanslı depolarda korunan tarım ürünlerini temsil edecek elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği, uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak Türkiye Ürün İhtisas Borsasının, 6 Nisan 2017'de Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu anımsattı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsasının tarım ürünleri ticaretini geliştireceğini ifade eden Tüfenkci, ''Borsanın kuruluşu ürün kalitesinin artışına vesile olacak, ülkemizin tarım ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaşmasını sağlayacak devrim niteliğinde bir gelişme olmuştur. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız, tarım ticareti sektörümüz ve ticaret borsalarımız çok uzun süredir bu gelişmeyi beklemektedir. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Ankara merkezli olarak 100 milyon lira sermayeyle anonim şirket statüsünde kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsasına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve 33 ticaret borsasının ortak olduğunu belirten Tüfenkci, "Böylece ülkenin tarım ürünleri ve sermaye piyasalarının önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla bankaları Türkiye Ürün İhtisas Borsası için güçlerini birleştirmiş oldu." ifadesini kullandı.

"ÜRETEN TÜRKİYE, KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Tüfenkci, sınıf ve kaliteleri yetkili laboratuvarlarca belirlenen ve Bakanlıkça lisans verilmiş modern altyapıya sahip lisanslı depolarda tutulan hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığı gibi ürünlerin ticaretinin, elektronik ürün senetleri vasıtasıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasında yapılacağını söyledi.

Borsanın faaliyete geçmesiyle elektronik ürün senetlerinin alım ve satımının tamamen elektronik ortamda, hızlı ve güvenilir biçimde tek bir platformda yapılacağını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu gelişmiş bir tarım ürünleri piyasası oluşacak. Tarım ürünleri piyasamızın daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesiyle ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek ve bu piyasada dünyanın lider ülkelerinden olacak. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığıyla alın teri hak ettiği değeri bulacak. Bu gelişme, sanayicimizin emeğine bereket, tüccarımızın ticaretine bereket, toprağımızın bereketine bereket katacak. Üreten Türkiye, kazanan Türkiye olacak."