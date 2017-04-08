Türk sularını kirleten gemilere 5 milyon liraya kadar ceza

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk karasuları ve iç sularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklı kirlenmelerle, acil müdahaleyi gerektiren çarpışma, kırılma, yangın, patlama gibi olaylar nedeniyle gemiler veya kıyı tesislerinin yol açtığı kirlenme durumlarında, liman başkanı tarafından 5 milyon liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

Ayrıca, liman başkanı tarafından, liman idari sahasında sahipsiz, terk edilmiş, atıl halde bulunan, hacizli gemi veya deniz aracı üzerinde incelemede bulunularak, bunların seyir, can, mal, çevre emniyeti ve güvenlik bakımından risk teşkil edip etmediğine dair tutanakla tespit yapılacak.

Liman başkanının tespit edeceği riskin derecesine göre, tüm masrafları gemi veya deniz aracı ilgililerine ait olmak üzere, geminin bir başka yere nakli veya yakıtının tahliye edilmesi dahil her türlü tedbir alınacak. Bu konularda yetkili olacak liman başkanı, önemli risk taşıdığı tespit edilen gemi veya deniz aracı hakkında ihtiyati veya kesin haciz kararı bulunması durumunda, 7 gün içinde geminin satışı için ilgili i̇cra hakimliğine başvuruda bulunacak.

Üzerinde ihtiyati veya kesin haciz kararı olan ve personelsiz bir yıldan, personeliyle 2 yıldan uzun süre liman idari sahasında bekleyen gemi veya deniz aracının, seyir, can, mal ve çevre emniyeti veya güvenlik bakımından önemli risk taşıdığı kabul edilecek.

Yönetmelikle ayrıca, bazı deniz araçlarının kılavuz kaptan bulundurması koşullarında ve zorunluluklarında değişikliğe gidildi.

Öte yandan, demirleme alanları ve izinli tesisler dışındaki deniz alanlarında, koylarda, korunaklı alanlarda ve balık çiftliklerinde her türlü gemi ve deniz araçlarının, aynı bölgedeki kalış süresi en fazla 15 gün olabilecek. Liman başkanının izniyle bu süre en fazla 15 gün uzatılabilecek. Balık çiftliklerinde uzun süreli kalmak isteyen yüzer araçlar için liman başkanlığından izin alınması, seyir ve çevre emniyetine yönelik belirlenen tedbirlere uyulması gerekecek.