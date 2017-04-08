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08 NİSAN 2017
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Boğaz Köprüsü
İŞ-YAŞAM

'Çift ücretlendirme' iddialarına Ahmet Arslan'dan yanıt geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Çok net bir şekilde söyleyelim ki böyle bir uygulamamız yok. Tek yönlü ücret uygulaması devam edecek" dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:00:30 Güncelleme: 20:14:09 İHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, boğaz köprülerinde çift ücretlendirme yapılacağı iddialarına cevap verdi. Böyle bir uygulamanın olmayacağını söyleyen Bakan Arslan, tek yönlü ücret uygulamasının devam edeceğini vurguladı.

İstanbul'da Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin ihalesinin sonuçlanmasına ilişkin konuşan Arslan, bu projenin Marmaray ile Avrasya Tüneli'nin birleşimi gibi olduğunu ifade etti.

Bu projenin İstanbul'un 10 tane raylı sistemini entegre edeceği ve günde 6,5 milyon yolcunun istifade edeceği bir proje olduğunu anlatan Arslan, "İstanbul'un trafik konforuna ilave bir konfor getirecek, önemsediğimiz bir proje. Bununla ilgili sondajların yapılması, etütlerin yapılması, uygulama projesinin hazırlanmasına yönelik ihaleyi yapmıştık. 7 tane firma teklif vermişti. Onların içinden 6 tanesinin mali teklifleri istendi. 5 tanesi teklif verdi, 4 tanesinin teklifleri açıklandı. Bugün 4 teklifin, mali, teknik teklifleri değerlendirildi. İki teklifin ortalaması bazında, puanlar verildi. Bu anlamda da bugün 28 milyon lira bedelle teklif veren firma ihaleyi kazandı. Hemen sözleşmeyi imzalayıp işe başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"TEK YÖNLÜ ÜCRET UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

Boğaz köprülerinde geliş-gidişlerde çift ücretlendirme yapılacağı yönündeki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Arslan, "İstanbul'da hangi projeyle ilgili ne argümanı kullanırsanız kullanın ülkemizin nüfusunun yüzde 20'sinin yaşadığı, misafirleri de düşünürseniz yüzde 25 ila yüzde 30'unun yaşadığı bir ilde ne söylerseniz karşılık buluyor ve tartışma konusu oluyor. Çok net bir şekilde söyleyelim ki böyle bir uygulamamız yok" dedi.

Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Temmuz ayında serbest geçiş sisteminin kurulacağını, gişelerin ortadan kaldırılacağını ve trafik geçişinin çok daha hızlı olacağını ifade etti. Güvenliğe yönelik ihtiyaçların böylelikle karşılanacağını belirten Arslan, tek yönlü ücret uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Körfezden geçen taksilerin Osmangazi Köprüsü'ne yönlendirileceği iddiaları Osmangazi Köprüsü'nde zorunlu trafik uygulamasının yapılacağı ve körfezden geçen taksilerin de buraya yönlendirileceği yönündeki iddialara da açıklık getiren Bakan Arslan, "Yine, İstanbul'da diğer köprülerde yaptığımız uygulama örnek alınarak bu yorum yapılıyor. Biz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ağır vasıtaları yönlendirirken amacımız şuydu, İstanbul'un içinde ağır vasıta trafiğinden kaynaklı olarak şehir içi trafiği çekilmez hale gelmişti. Ağır vasıta trafiğini Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne mecburi hale getirdik, böylece ağır vasıta trafiğini şehrin içinden çıkardık. Ayrıca, sabah ve akşam dörder saat onlar köprüyü kullanamıyorlardı, şehrin içinde birtakım yerlerde beklemek zorunda kalıyorlardı. Bu bekleme de İstanbul'un trafiğine ilave bir yük getiriyordu. Biz, İstanbul trafiğini rahatlatmak, trafikten kaynaklı karbondioksit salınımını azaltmak adına bir uygulama yaptık. Ancak körfez geçişinde böyle bir şey söz konusu değil. Sebebi şu, isteyen Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak 4 dakikada karşıya geçebilir, isteyen körfezi 1,5 saat dolaşıp geçebilir. Bir zorunluluk yok, olmayacak. Ancak, yine de bir önerimiz var. Körfezi dolaştığınızda 1,5 saat dolaşıp yakıt harcıyorsunuz, karbondioksit salınımı yapıyorsunuz. Çok daha ekonomik olan Osmangazi Köprüsü'nü kullanın" açıklamasında bulundu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Bende bakana sormak istiyorum. 3. Bogaz, Osmangazi köprüleri için gecmedigim halde ben den aylik yada yillik ne kadar kesiliyor acaba...
  • Misafir 2 saat önce
    KÖPRÜ 9 tl olmuş zaten
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