Bakan Tüfenkci: Teşvik de para da vereceğiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bursa Kent Hali esnafını ziyaret etti. Burada ticaretten ve sektörden bahseden Tüfenkci, Türkiye'de yaklaşık 100 milyar liralık sebze meyve ticareti yapıldığını belirtti. Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti:



"Sebze ve meyve ticaretinde prim oranlarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yaklaşık yüzde 25 oranında asgari bir fire olduğunu düşündüğümüzde bu 25 milyarı çöpe atıyoruz demektir. Biz istiyoruz ki bu 25 milyar, hem satıcının hem üreticinin hem de tüketicinin cebinde kalsın. Düzenleme mantığımız bunun üzerinde gidiyor."



"TEŞVİK DE PARA DA VERECEĞİZ"



Türkiye'nin sebze üretiminde Avrupa 4'üncüsü, meyve üretiminde dünya 10'uncusu olduğunu kaydeden Tüfenkci, şu açıklamalarda bulundu:



"Kazanç ve ticaret bakımından istediğimiz oranda üreticiye, bu işin ticaretini yapanlara ve tüketiciye yansımadığını görüyoruz. Sebze-meyve ihracatımızdaki sıkıntıları giderme adına yapmış olduğumuz çalışmalar bir yana, özellikle kamu standardından tutun da ürünün tarlada kazanabilmesi, ekiminden emin ellerde toplanmasına kadar, kamu ve ambalaj standartlarının belirlenmesine kadar, soğuk hava depolarının oluşması noktasında, biz haldeyiz ve soğuk hava depolarımızın olması lazım. Bunun için buralara sadece yükümlülük değil, teşvik de para da vereceğiz. Belki yüzde 50'sini, 70'ini hükümet olarak destekleyip yüzde 30'unu sizler elinizi taşın altına koyacaksınız. Yine araçlarda sebze-meyvenin soğuk zincir içerisinde taşınmasını sağlayacağız. Buradan da marketlere yine soğuk zincir içerisinde gitmesinin yolunu açacağız."



Tüfenkci, daha sonra haldeki iş yerlerini gezip, esnafla sohbet etti.



Bakan Tüfenkci'ye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, eşlik etti.

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