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09 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Mustafa Koç'un ölümünden sonra TEV'e bağışla 3 bin kız çocuk 10 yıl burs alacak

Mustafa Koç’un vefatının ardından çelenk yollamak yerine TEV’e yapılan bağışlarla oluşturulan fonda 2.5 milyon TL toplandı. Tutar, Koç Topluluğu Şirketleri’nin katkılarıyla 10 milyon TL’ye tamamlandı. Bu fonla 10 yılda 3 bin kız öğrenciye burs verilecek

09 Nisan 2017 Pazar, 10:13:37 Güncelleme: 10:32:17

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un Ocak 2016’da vefatının ardından Koç Ailesi’nin cenazeye çelenk gönderilmesi yerine hayır kurumlarına bağış yapılması isteği eğitime büyük katkı sundu.

Koç Holding’ten yapılan açıklamaya göre çelenk yollamak yerine Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlarla oluşturulan fonda 2.5 milyon TL tutarında bağış toplandı. 4 bini aşkın katılımcı tarafından yapılan bağışlar Koç Topluluğu Şirketleri’nin katkılarıyla 10 milyon TL’ye tamamlandı. Bağışlarla TEV’in oluşturduğu “Mustafa V. Koç Burs Fonu” ile de kız öğrencilerin eğitimine destek verilecek.



FONUN ANAPARASI KORUNACAK SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, “Mustafa V. Koç Bursu Fonu” ile ilk 10 yılda 3 bin kız öğrenciye burs verilecek. İlerleyen yıllarda ise fonun anaparası korunarak, bursun sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Burstan, meslek liselerinde eğitim alan kız öğrenciler yararlanabilecek. Bursiyerlerin devlet üniversitelerinde eğitimlerini sürdürmeleri halinde de bursları devam edecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Sevgili ağabeyim, eğitimde fırsat eşitliğinin ve özellikle kız çocukların eğitime katılımının önemine ulusal ve uluslararası platformda dikkat çekmişti. Bizlere bıraktığı emaneti, ‘Mustafa V. Koç Burs Fonu’ ile çok anlamlı bir noktaya taşıdığımıza inanıyorum” dedi.



"GELECEĞE GÜVENLE BAKMALARINI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Ömer Koç, Türkiye’nin ilerlemesinde sürekli ve kalıcı etkiler yaratabilmek için, gençlerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak zorunda oluklarını söyledi. Koç, ülkemizin çağdaş ve aydınlık bir geleceğe sahip olmasının yolunun standartları yüksek, kız ve erkek öğrencilerin eşit şartlara sahip olunduğu bir eğitim anlayışından geçtiğini vurguladı.

Koç şöyle devam etti: “Sevgili ağabeyim merhum Mustafa V. Koç, büyük bir inançla liderlik ettiği Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi ile ülkemizin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandırırken, eğitimde fırsat eşitliğine ulusal ve uluslararası platformda dikkat çekmişti.”

Koç, “Türk Eğitim Vakfı 50’nci yılında eğitimde seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürürken, hem mutlu hem kederli günlerimizde aldığı bağışlar ile eğitime verdiği desteği artırarak devam ediyor” diye konuştu.



1972'DE VEHBİ KOÇ BAŞLATMIŞTI

Türk Eğitim Vakfı’nın çelenk bağışı uygulamasını 1972 yılında Vehbi Koç’un başlattığını hatırlatan Ömer Koç, “Yıllardır TEV’in gençlere umut olan bu uygulaması sayesinde binlerce öğrenci okuyabildi” dedi.

 

 

 

 

Gazete Habertürk

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 saat önce
    çiçek satarak çocuğunu okutmaya çalışanların kızlarıda bu burstan yararlanacakmı
  • Misafir 5 saat önce
    Helal olsun. Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 5 saat önce
    Koç Şirketler grubu gibi 20 tane şirket olsa şu ülkede ne aç kalır ne işsiz.. Teşekkürler güzel insanlar..
  • Misafir 6 saat önce
    Çok güzel bir uygulama. Rahmetle anıyorum.
  • Misafir 6 saat önce
    Çok güzel bir fikir
  • Misafir 6 saat önce
    tebrikler..
  • Misafir 6 saat önce
    HELal olsun
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