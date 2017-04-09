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09 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Türk kartalı Aquıla'ya turbo motor

Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen’in satın aldığı 25 yıllık Alman uçak fabrikası Aquıla, özel talep üzerine hazırlanan yeni turbo motoruyla Alpler’e daha yüksek menzille uçacak.

09 Nisan 2017 Pazar, 10:23:05 Güncelleme: 10:40:43

Mehmet Celal Gökçen, artık Türk kartalı olarak kabul edilen Aquıla’nın dört ve altı kişilik modelleri için de geri sayımın başladığını açıkladı.

6 AYLIK TALEPLE KAPATTI

İki kişilik özel ve pilot eğitimi için kullanılan VLA (Very Light Aircraft) segmentinde ciddi bir marka olarak kabul edilen Aquıla’nın, başta tasarımı olmak üzere pek çok noktasına özel dokunuşlar yaparak işe başlayan Mehmet Celal Gökçen, 100 litre normal 95 oktan benzinle 1.150 kilometre menzil gidebilen Aquıla’nın gelen talep üzerine Alp Dağları’nda yüksek uçuş yapabileceğini söyledi. Gökçen, Aquıla’yı dünyaca ünlü bir motor firmasının turbo motor uygulaması için tercih ettiğini ifade etti. Aquıla geçtiğimiz yıl ilk kez bir Türk uçak markası olarak katıldığı dünyanın en büyük havacılık fuarını da 6 aylık sipariş talebiyle kapattı.

Almanya’da düzenlenen AERO 2017 fuarında Aquıla ailesine yeni üyelerin katılacağını da açıklayan Gökçen, özellikle uçak sektöründe dizayn ve tasarımı üzerinde tecrübeli 45 kişilik mühendislik firmasını da bünyesine kattıklarını söyledi. Şirketin, gelecek yıl düzenlenecek fuarda dört ya da altı kişilik yeni uçak modelleri de bu bilgi ve birikimle boy gösterecek.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 6 saat önce
    helal olsun sana
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