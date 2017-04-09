Nihat Zeybekçi kimdir?

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"Rafettin hoca vardı, onun babama 'Nihat'ı okula kaydet' diye tembihi vardı. Babam galiba okutamayacaktı. Kayıtların son günü, bir cuma günüydü. Pazartesi günü okullar açılacaktı. Benim kaydım yapılmamıştı. Okulun etrafında dolaştım, belki beni görür hoca diye. Hoca beni gördü, el ele tutuştuk bizim eve gittik. Babam bahçedeydi. Hoca 'Şükrü amca söz vermiştin.' deyince babam içindeki şimdilerde atlet yerine geçen çamaşırını gösterip 'Hoca bu kirli göyneği satacağım, okutacağım.' dedi. Tavas'a vardık, kayıtlar kapanmıştı. Terzi Salih'i bulup okul müdürüne ulaştık. Ortaokulun müdürü 'kaydolmuş say kendini, pazartesi okula gel.' dedi."