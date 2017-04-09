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Nihat Zeybekçi kimdir?

09 Nisan 2017 Pazar, 11:52:26 AA

Denizli'de 5 çocuklu çiftçi bir ailenin en küçük oğlu olarak dünyaya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, maddi imkansızlıklar nedeniyle tütün işçiliğinden salyangoz toplayıcılığına kadar birçok işi yaparak eğitimini tamamladı

  • 1 Nihat Zeybekçi kimdir?
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    Bakan Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında doğup büyüdüğü Pınarlar Köyü'nü ziyaret etti. Köy meydanında büyük coşkuyla karşılanan Zeybekci'ye hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Baba ocağında eşi Ayşen Zeybekci ve ablası Gülsüm Önümlü ile basın mensuplarını ağırlayan Zeybekci, zorluklarla geçen çocukluk yaşamını, ailesini ve köyüne tutkusunu anlattı.

  • 2 Nihat Zeybekçi kimdir?
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    Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Köyü'nde 5 çocuklu çiftçi bir ailenin en küçük oğlu olarak 1961 yılında dünyaya gelen Zeybekci, ismine yönelik "Mehmet mi, Mustafa mı olsun?" tartışması çıkınca Nihat adını aldı.

  • 3 Nihat Zeybekçi kimdir?
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    Çocukluğunu, annesi Fatma, babası Şükrü Zeybekci ve kardeşleriyle köyde bahçe ve tütün tarlalarında geçiren Nihat Zeybekci, ilkokulu maddi zorluklar içerisinde okudu. İlkokul arkadaşlarının "çok akıllıydı, usluydu" diye anlattıkları Zeybekci, ortaokula gitmeyi çok istedi ancak ailesinin imkanları kısıtlı olduğu için okula son gün kayıt olabildi. Zeybekci, ortaokula kayıt olmak için nasıl çabaladığını şu sözlerle aktardı:

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YORUMLAR 0
  • Misafir 4 saat önce
    Gerçek bir hayat hikayesi oldugu anlaşılıyor. Böyle insanlar başımızda olsun yeter.
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