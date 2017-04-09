İŞ-YAŞAM
Enginar tarlasında bir ömür geçirdiler
09 Nisan 2017 Pazar, 12:35:30 | Güncelleme: 13:19:30
AA
İzmir Urla'da yaşayan Tülin ve Bülent Karabin çifti, enginar tarlasında işçi yardımı almadan yıllardır verdikleri geçim mücadelesiyle dikkati çekiyor. Çift, 28 yıldır tarlada çalışıyor
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İzmir Urla Çeşmealtı Mahallesi'nde yaşayan Tülin ve Bülent Karabin çifti, bamya üretiminden sonra enginara geçiş yaptı.
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Karabin çifti, ailelerinden kalma 12 dönümlük arazilerine bamya ekerek tarıma başladı.
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Kısa süre sonra kazancının daha iyi olması dolayısıyla enginar üretimine yönelen Karabin çifti, işçi yardımı almadan ailece çalışarak işlerini büyüttü.
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Kiraladıkları arazilerle toplam 25 dönümlük alanda enginar yetiştirmeye devam eden çift, 28 yıllık evlilik hayatlarının önemli bölümünü enginar tarlasında geçirdi.
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Tülin Karabin, yıllarının hayat arkadaşı ve çocuklarıyla tarlada geçtiğini, "insanlar için şifa kaynağı olan enginarın, ailesi için geçim kaynağı olduğunu" söyledi.
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Enginar yetiştirmenin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Karabin, şu açıklamalarda bulundu: "
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Mahsulümüzün tarlada kaldığı, hiç kazanamadığımız yıllar da oluyor ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik.
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Enginar tarlasında yılın hemen hemen tüm aylarında iş var. Ağustos ayında hazırlık döneminden nisan ayındaki hasada getirinceye kadar çok yoruluyoruz. Hasat sonrası kuruyan kökleri ayırıyoruz.
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Eşimin işi damlama sulama sistemini tamir etmek. Enginarların aralarını beraber sürüyoruz. Üç yılda bir de enginarları yeniliyoruz.
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Enginardan kazandıklarıyla iki çocuklarını Ankara'da okuttuklarını gururla dile getiren anne Karabin, şunları söyledi:
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Her şeyi çocuklarımıza harcadık, borcumuz mu var umursamadık, uzun bir mücadele dönemi geçirdik ama başardık.
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Büyük oğlum Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezun oldu, çalışmaya başladı. Küçük oğlum ODTÜ Makine Mühendisliği son sınıfta, Allah'a şükür.
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Çocuklarının da yıllardır yaz tatillerini tarlada geçirdiğini, halen işlerin yoğun olduğu zamanlarda izin alarak yardıma koştuklarını anlatan Karabin, şu açıklamalarda bulundu:
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"Şimdi enginarı daha fazla muhafaza etmek için soğuk hava deposu yapmak istiyorlar. Mühendisler ya, 'onu yapalım bunu yapalım' diyorlar."
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Eşiyle yıllardır aynı tarlada çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Bülent Karabin (59) de "Herkes eşimle beraber çalışmamıza gıpta ile bakıyor" dedi.
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Karabin, geçen yıl 45 bin lira kazandıklarını ancak bu yıl kış şartlarının verimi düşürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:
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Tanesi 2 liradan alıcı buluyor. Mahsulümüz bu yıl az ama Allah ne verirse satacağız.
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Eskiye nazaran enginar daha kıymetli, daha çok yayıldı.
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Artık herkes bunun bir sağlık ürünü olduğunu biliyor.
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Eskiden sadece Ege Bölgesi bilirdi, şimdi Türkiye'nin her tarafına enginarlarımız gidiyor.