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İŞ-YAŞAM

Enginar tarlasında bir ömür geçirdiler

09 Nisan 2017 Pazar, 12:35:30 AA

İzmir Urla'da yaşayan Tülin ve Bülent Karabin çifti, enginar tarlasında işçi yardımı almadan yıllardır verdikleri geçim mücadelesiyle dikkati çekiyor. Çift, 28 yıldır tarlada çalışıyor

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    İzmir Urla Çeşmealtı Mahallesi'nde yaşayan Tülin ve Bülent Karabin çifti, bamya üretiminden sonra enginara geçiş yaptı.

     

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    Karabin çifti, ailelerinden kalma 12 dönümlük arazilerine bamya ekerek tarıma başladı.

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    Kısa süre sonra kazancının daha iyi olması dolayısıyla enginar üretimine yönelen Karabin çifti, işçi yardımı almadan ailece çalışarak işlerini büyüttü. 

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