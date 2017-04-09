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09 NİSAN 2017
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Kayısı kilosu 30-50 liradan satışa sunulacak

09 Nisan 2017 Pazar, 13:46:33 AA

Piyasada kalitesine göre 30-50 liradan tüketiciye sunulacak kayısıdan, ilçe genelinde bu yıl ortalama 10 bin ton ürün bekleniyor

  • 1 Kayısı kilosu 30-50 liradan satışa sunulacak
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    Türkiye’nin önemli yaş sebze ve meyve üretim alanlarından Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında kayısı hasadına başlandı.

  • 2 Kayısı kilosu 30-50 liradan satışa sunulacak
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    İlçede bu sene, yaklaşık bin 200 dönümlük arazide dikili olan kayısının, ilk örtü altı hasadı üretici Hamza Gökler'in serasında gerçekleştirildi. 

  • 3 Kayısı kilosu 30-50 liradan satışa sunulacak
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    Piyasada kalitesine göre 30-50 liradan tüketiciye sunulacak kayısıdan, ilçe genelinde bu yıl ortalama 10 bin ton ürün bekleniyor.

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