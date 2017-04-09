Kayısı kilosu 30-50 liradan satışa sunulacak

09 Nisan 2017 Pazar, 13:46:33 | Güncelleme: 13:51:31
AA
Piyasada kalitesine göre 30-50 liradan tüketiciye sunulacak kayısıdan, ilçe genelinde bu yıl ortalama 10 bin ton ürün bekleniyor
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Türkiye’nin önemli yaş sebze ve meyve üretim alanlarından Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında kayısı hasadına başlandı.
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İlçede bu sene, yaklaşık bin 200 dönümlük arazide dikili olan kayısının, ilk örtü altı hasadı üretici Hamza Gökler'in serasında gerçekleştirildi.
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Piyasada kalitesine göre 30-50 liradan tüketiciye sunulacak kayısıdan, ilçe genelinde bu yıl ortalama 10 bin ton ürün bekleniyor.
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Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat edilen kayısının gelen talebe göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerine gönderildiğini söyledi.
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İlçede kayısı üretiminin 2003'te, İtalya'dan getirilen 25 bin "Ninfa fidanının" 100 dönüm araziye dikilerek başlandığını, her geçen yıl da üretim alanını arttırdıklarını anlatan Gürses, şu açıklamalarda bulundu:
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Sezon boyunca hasadı yapılan ürünlerin 2 bin tonu gelecek talebe göre birçok ülkeye ihraç edilecek, 8 bin tonu ise yurt içinde tüketilecek.
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Dileğimiz, geçmiş yıllardaki gibi fiyatların bir anda çok aşağılara düşmemesi yönünde. Fiyatlar bir anda düşerse üreticilerimiz masraflarını alamadığı gibi zarar edip mağdur olurlar.
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Üretici Hamza Gökler de sezonun ilk kayısı hasadını Silifke'de yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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Bu yıl verimin düşük olduğunu ifade eden Gökler, meyve büyüklüğünün ise geçen yıla göre arttığını bildirdi.