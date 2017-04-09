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09 NİSAN 2017
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Mimar ve Mühendisler Grubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
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Bakan Albayrak: Biz artık yaşayarak öğreniyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) düzenlediği çalıştayda MMG'nin değişen Türkiye'nin özellikle son 15 yıllık yolculuğunda oldukça önemli yerde olduğunu ancak henüz istenen seviyeye ulaşamadığını söyledi

09 Nisan 2017 Pazar, 14:40:41 Güncelleme: 16:27:24 AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyada zenginliğin ve gücün Batı'dan Doğu'ya kaydığını ve dünyayı zor günlerin beklediğini vurgulayarak, "Andersen'den masallar dönemi bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Bu millet artık öyle cesaretli ve farkında ki sahip olduğu kazanımlara başta da lideri olmak üzere sahip çıkıyor elhamdülillah." dedi.
Albayrak, dünyanın kritik dönemlerden geçtiği bu günlerde, yüzyılın kaderinin yeniden yazıldığı bu dönemde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve MMG'nin çok önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Eski dönemde mühendis ve mimarların, toplumun sadece belirli bir kesiminin seçtiği meslekler olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Hakiki anlamda toplumsal değerleri temsil eden kişilere bakıldığında, muhafazakar kesim, çocuklarının toplumsal değerlerinden kopmasından korktuğu için onları okutmak istemiyordu. Menderes sonrası dönemde bu kırıldı ve aileler çocuklarını büyük şehirlere gönderdi. Ben de bu dönemin ilk temsilcilerinden birinin oğluyum. Özal'dan sonra ise rekabetçi bir kesim yetişti. Ancak 1991'den bu yana çok istenen düzeye gelinemedi."

Albayrak, ülkenin büyük ve güçlü bir Türkiye idealine kavuşması için alt katmanların hepsine iş düştüğünü belirterek, yerli mimar ve mühendislere güvenmenin önemine işaret etti.

ANDERSEN MASALLAR DÖNEMİ BİTTİ

Albayrak, Türkiye'nin başında bir dünya lideri bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bir referandum olacak, dünya ayakta… Türkiye'deki referandum niye birilerini rahatsız ediyor? Yüzyıllar boyunca bu toprakların zerre hayrını düşünmeyen birileri bir safta birleşmişse, kimse kusura bakmasın bu referandum çok önemli… Artık başka bir Türkiye var. Yüreğinde vicdanı olan herkes elini kalbine götürüp bakacak, Türkiye son 15 yılda nereden nereye geldi?" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, dünyada zenginliğin ve gücün her geçen gün Batı'dan Doğu'ya kaydığını ve dünyayı zor günlerin beklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Andersen'den masallar dönemi bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Yüzyıllardır bu topraklardaki darbe girişimi ilk defa başarısız oldu. Bu millet artık öyle cesaretli ve farkında ki sahip olduğu kazanımlara başta da lideri olmak üzere sahip çıkıyor, elhamdülillah… Eğer birlik ve beraberlikte Türkiye gelecek 10 yıl ayakta kalırsa, bu millete kimse hiçbir şey yapamaz. Bu yüzyılın kaderi de bunun üzerine şekillenir. Tek millete karşı olmak, bu topraklardaki 80 milyonu bir millet olarak görmemek demektir. Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin. Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağa yüzyıllardır el değdirmedik, yere düşürmedik. Onlar başta olmak üzere, ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütlerini dağlarda inlerine gömdük. Bu bayrağa el uzatanları da aynı şekilde gömmeye hazırız. Eğer bu anayasa ile ülke bölünecek olsa, en ön safta Kandil olur, FETÖ olur. Kusura bakmayın bu toprağın santiminde gözü olanı gömeriz. Aksini söyleyen defolsun gitsin."

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