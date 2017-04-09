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İŞ-YAŞAM

Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir iddiası

Toshiba'nın TV işine Vestel talip oldu. Satış çok yakında

09 Nisan 2017 Pazar, 15:37:45 Güncelleme: 17:24:57 HABERTURK.COM

Japonya'da ilk renkli televizyonu yapan firma olan teknoloji devi Toshiba, TV işini satmak istiyor. Japon medyası Toshiba'nın TV işi ile ilgilenen gruplardan biri olarak Türk firması Vestel'i gösterirken, diğer potansiyel alıcıların Çinli şirketler olduğunu iddia etti. Öte yandan Vestel halihazırda Türkiye'de Toshiba lisansı altında televizyon üretimi ve satışı yapıyor.

Nikkei Asian Review'un Toshiba'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı yabancı alıcılar satışa ilgi gösteriyor. Potansiyel alıcılar arasında Türk firması Vestel'in yanı sıra bazı Çinli firmalar da bulunuyor.

Son zamanlarda zor günler geçiren Toshiba, kayıplarını azaltabilmek için bazı iş kollarını satıyor. Toshiba'nın finansal sıkıntılarının, nükleer güç birimi Westinghouse'un iflas erteleme başvurusunda bulunmasının ardından daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

Gazetenin haberine göre Toshiba'nın TV biriminin satışı ile ilgili konuşulan rakam 'birkaç yüz milyon dolar'. Alıcıların da yakın bir zamanda teklif vermesi bekleniyor.



Toshiba, 2015 yılında karşı karşıya kaldığı muhasebe skandalının ardından iş yapış şekillerini tekrar yapılandırma kararı almıştı. Şirket Japonya içinde televizyon geliştirme ve satışlarına odaklanırken, yurtdışındaki operasyonlarını lisanslı işlere çevirmişti.

TOSHİBA'NIN ÜRÜNLERİNİ VESTEL ÜRETİYOR

Vestel'in halihazırda Toshiba ile imzalanmış bir lisans anlaşması bulunuyor. Eylül 2016'da imzalanan anlaşma uyarınca Vestel Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımını yapacak. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Toshiba markalı televizyonların Avrupa'daki pazar payının orta vadede yüzde 5'in üzerine çıkarılması ve Vestel'in Avrupa televizyon pazarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedefleniyor.

Toshiba, 2016 Mart ayında beyaz eşya birimini Çinli ev aletleri üreticisi Midea'ya 90 milyon dolara satmıştı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 12 dakika önce
    Yakışır.
  • Misafir 18 dakika önce
    Artik Toshiba da alinmaz.
  • Misafir 18 dakika önce
    Vay canına
  • Misafir 19 dakika önce
    Hadi bakalım inşallah
  • Misafir 46 dakika önce
    Toshiba kamera üretiyor galiba Vestel fotoğraf makinesi kamera iş birimini satın alsın
  • Misafir 2 saat önce
    ARÇELİK ARTIK BİR ÇİN MERKEZLİ FİRMA.. HERKES TÜRKİYE DEN KAÇIYOR.. VESTEL DEVLETİN SPONSOR OLDUĞU BİR TRUVA ATI BU NEDENLE KAÇMA ŞANSI YOK AMACI FARKLIDIR.. ZATEN ÖNEMLİ OLAN ENTEGRE ÜRETMEK TV Yİ BEN DE YAPTIM.. ENTEGRE İŞLEMCİ VE YARI İLETKEN DE PARA VAR GERİSİ HAMALLIK.. ARDUINO İLE KOLAY
  • Misafir 2 saat önce
    inşallah Vestel alır
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