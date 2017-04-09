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09 NİSAN 2017
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Mahmut Saklı, vefa gazoz dükkanı,
İŞ-YAŞAM

Türkiye’nin dört bir yanından gazozlar nostalji dükkanında

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, gazoz nostaljisini sürdürmek için Fatih’te 20 metrekarelik dükkân açtı. Çeşitli illerden getirdikleri 90 çeşit gazozu satarak girişimcilik örneği sergileyen öğrenciler, böylece eğitim giderlerini de karşılıyor

09 Nisan 2017 Pazar, 16:23:27 Güncelleme: 16:53:30

Üniversite öğrencisi Mahmut Saklı, ortağıyla Fatih İlçesi’ndeki Vefa semtinde açtığı 20 metrekarelik dükkânda gazoz nostaljisini yaşatırken girişimcilik örneği de sergiliyor.

Farklı illerden temin ettiği 90 çeşit gazozu müdavimlerine sunan 25 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde okuyan Mahmut Saklı, açtığı gazoz dükkânında, kahveli, Hindistan cevizli, damla sakızlı ve çikolatalı olmak üzere farklı damak zevklerine hitap eden 90’dan fazla gazozu bir araya getirmiş.



Türkiye’nin farklı şehirlerinden temin edilen gazozlara daha çok, nostalji yaşamak isteyenler ilgi gösteriyor. “15-20 çeşit gazozla başladım. Daha sonra arkadaşım Anıl Karacaer ile dükkânı açtık” diye konuşan Saklı, şöyle devam ediyor:

“Trabzonlu, Giresunlu, Denizlili, Muğlalı geliyor. Gelenler kendi memleketindeki gazozu görünce başkalarına da tavsiye ediyor. Hatta ‘Bizim memleketin gazozu da var’ diyerek onu da getirmemizi rica ediyorlar. Şu an itibarıyla 90 çeşidin üzerinde gazoz satıyoruz. 1-2 ay içinde de 100 çeşidi geçeceğiz.”



Damla sakızlı gazoz Gazozlara özellikle 70, 80 ve 90’lı yıllarda doğanların ilgi gösterdiğini kaydeden Saklı, “Farklı çeşitlerdeki gazozları denemek için gelen çok. Genel olarak aromalı ve klasik gazozlar nostaljik olduğundan insanların hoşuna gidiyor. Biz de çeşitliliği artırmak için çalışıyoruz” diyor.

DAMLA SAKIZLI GAZOZ

Gazozlara özellikle 70, 80 ve 90’lı yıllarda doğanların ilgi gösterdiğini kaydeden Saklı, “Farklı çeşitlerdeki gazozları denemek için gelen çok. Genel olarak aromalı ve klasik gazozlar nostaljik olduğundan insanların hoşuna gidiyor. Biz de çeşitliliği artırmak için çalışıyoruz” diyor.

 

 

 

Gazete Habertürk

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