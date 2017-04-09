Denizi kirletenlere 5 milyon liraya kadar ceza verilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Türk karasuları ve iç sularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklı kirlenmelerle, acil müdahaleyi gerektiren çarpışma, kırılma, yangın, patlama gibi olaylar nedeniyle gemiler veya kıyı tesislerinin yol açtığı kirlenme durumlarında, liman başkanı tarafından 5 milyon liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.



15 GÜNDEN FAZLA İZİN YOK



Öte yandan, demirleme alanları ve izinli tesisler dışındaki deniz alanlarında, koylarda, korunaklı alanlarda ve balık çiftliklerinde her türlü gemi ve deniz araçlarının, aynı bölgedeki kalış süresi en fazla 15 gün olabilecek. Liman başkanının izniyle bu süre en fazla 15 gün uzatılabilecek. Balık çiftliklerinde uzun süreli kalmak isteyen yüzer araçlar için liman başkanlığından izin alınması, seyir ve çevre emniyetine yönelik belirlenen tedbirlere uyulması gerekecek.

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