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Çileğin kilosu 5.5 liradan satışa sunuluyor

09 Nisan 2017 Pazar, 17:52:28 AA

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan çilek üretimi, gerek fiyatı gerekse kalitesiyle çiftçiyi de komisyoncuyu da sevindirdi

  • 1 Çileğin kilosu 5.5 liradan satışa sunuluyor
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    Serik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Serik ilçesi, 15 bin 880 tonla geçen yıl kentin çilek üretiminin yaklaşık 3'te 1'ini karşıladı. 

  • 2 Çileğin kilosu 5.5 liradan satışa sunuluyor
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    İlçenin Kadriye, Dikmen ve Çakallık mahallelerinde yoğunlaşan çilek üretimi, çoğunlukla evlerin bahçelerinde yapılıyor. İlçede adına festival düzenlenen çilek, birçok vatandaşın en önemli geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

  • 3 Çileğin kilosu 5.5 liradan satışa sunuluyor
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    Serik Hali'nde sebze-meyve komisyonculuğu yapan Mesut Koç, 40-50 ailenin şirketlerine bağlı olarak çilek ürettiğini söyledi.Çilek üretiminden bu yıl hem fiyat hem rekolte bakımından memnun olduklarını belirten Koç, sözlerine şöyle devam etti:

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