İŞ-YAŞAM
10 NİSAN 2017
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adnan bali
İŞ-YAŞAM

Şişe Cam'da Ersin Özince'nin Adnan Bali geldi.

Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz hafta istifa eden Ersin Özince'nin yerine Adnan Bali getirildi.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:00:44 Güncelleme: 09:02:17

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Nisan 2017 tarihli toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığından 4 Nisan 2017 tarihi itibarıyla istifa ederek ayrılan Sayın Hakkı Ersin Özince'nin yerine 7 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine (Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere) karar verilmiştir."

Adnan Bali halen İş Bankası'nın Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyor. 

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