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10 NİSAN 2017
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Sanayi üretimi, TÜİK
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Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.4 azaldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:06:23 Güncelleme: 10:10:14 HABERTURK.COM

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

EN FAZLA AZALIŞ SERMAYE MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 4,6 ile sermaye malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 21 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 11,4 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ İÇECEKLERİN İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,9 ile içeceklerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 5,8 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ve yüzde 4,3 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı takip etti.

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