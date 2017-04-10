Başbakan Binali Yıldırım, Fox TV'de katılmış olduğu bir televizyon programında ekonomiye ilişkin iki önemli haber verdi.
Yıldırım yaptığı açıklamada; 30 Haziran 2016'dan sonra ödeme zorluğuna düşen esnaf ve işverenlerin sigorta primi ve vergi borçlarına yapılandırma geleceğini söyledi.
Vatandaşa verilen bir diğer önemli müjde ise ÖTV ve KDV indirimleriyle ilgili oldu. Nisan ayının sonunda bitecek olan beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimleri Ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.
ÖTV beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde 30 Nisan'a kadar sıfırlanmıştı. Mobilyadaki KDV ise yüzde 8'e düşürülmüştü.
ÖTV ve KDV İNDİRİMİNDE SON TARİH: 30 EYLÜL 2017
Gelişme hakkında açıklamanın detayı ise referandum çalışmalarını memleketi Bayburt'ta sürdüren Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından geldi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indiriminin süresinin uzamasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Mobilya ve beyaz eşyada da, indirimi 30 Nisan tarihinden 30 Eylül tarihine erteliyoruz" diyen Ağbal, sözlerine şöyle devam etti:
"Mobilya ve beyaz eşyada bir ÖTV ve KDV indirimi vardı 30 Nisan tarihinde bu indirimin süresi doluyordu. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki hem beyaz eşyada hem mobilyada piyasalarda önemli bir canlılığı da beraberinde getirdi. Esnafın yüzü güldü, mal satanlar sevindi. Vatandaşta gerçekten bu indirim kampanyasına rağbet gösterdi ve satışlarda da önemli artışlar oldu. Bu süre zarfında hem mobilyacı esnafımız hem beyaz eşya satıcıları da bu indirimin uzatılması yönünde sürekli bizden talepte bulundular. Bakanlık olarak bu konuda gerekli çalışmaları, değerlendirmeleri yaptık. Ve sayın Başbakanımıza da bu konuyu arz ettim. Bugüne kadar kaydedilen gelişmeleri piyasada oluşan olumlu havaları kaydettikten sonra sayın Başbakanımızın talimatları çerçevesinde Maliye Bakanlığı olarak şimdi kararnameyi hazırlıyoruz. İnşallah 30 Nisan'da dolan süreyi konut sektöründe biliyorsunuz KDV indirimini 30 Eylül'e kadar yapıyorduk. Mobilya ve beyaz eşyada da indirimi 30 nisan tarihinden 30 Eylül tarihine erteliyoruz. İnşallah hem mobilya sektöründe hem beyaz eşya sektöründe önümüzdeki aylarda da piyasanın canlanması için önemli bir imkan olacak"
''YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRESİNİ 2017 MART SONUNA ÇEKMEK İSTİYORUZ"
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yapacağımız uygulama şu şekilde olacak; daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız."
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Misafir 1 saat öncebeyaz esya ureticileri kdv indirimi olmadan onceki fiyatlara bakinca daha ucuzlar ama kdv den sonra daha pahali oldular kdv den once kdv orani kadar artirdilar hic bir degisiklik yok kdv den onceki fiyat listelerine bakildiginda bu anlasilacaktir uyaniklik yapiyorlar yetkililerin bu konuya dikkat etmelri gerek00
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Misafir 1 saat öncenedense bu müjdeli haberler hep seçimlerden ya da referandumlardan önce geliyor.00
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Misafir 1 saat öncekdv indirimi fiyatlara hiç yansımadı...00
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Misafir 2 saat önceGIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ BEKLİYORUZ KDV %8 KAZANÇ %8 MAALESEF KDV'DEN ÇALARSAK KAZANIYORUZ. DEVLETİMİZ KDV ORANINI % 1 YAPSIN KAYIT DIŞILIĞI ORTADAN KALDIRSIN HEM DEVLETİMİZ HEM BİZ KAZANALIM30
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Misafir 2 saat önceMüjdelere yetişemez olduk başbakım. İstikrar ve refah için evet evet evet612
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Misafir 2 saat önceLütfen Sayin Basbakanim mahkumlara af ciksin cezasi 5 yildan az olanlara. ALLAH askina sevenleri kavusturun015
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Misafir 2 saat önceAllah razıolsun Başbakanim süper haber bu06
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Misafir 3 saat önceparayı sadece belirli kesim kazanıyor istediği kadar vergi affı gelsin insanların geliri yok ki nasıl ödeyecek90
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Misafir 3 saat önceher şeyini zamanında ödeyen esnafa ne var?150