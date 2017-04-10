1 | 26

PASAPORTUN KÖKENİ

Herhangi bir sehayat dokümanı için bilinen ilk atıf Nehemya kitabında geçiyor. Persli bir memur, Kral I. Artaserhas'a mektup yazıyor. Filistin'in güneyi boyunca ilerlemek için "nehrin ötesindeki yöneticilerin" kendisine güvenli bir şekilde geçiş vermesi için belge istiyor.