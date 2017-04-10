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10 NİSAN 2017
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Pasaportlar hakkında az bilinen gerçekler

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:59:46

  • 1 Pasaportlar hakkında az bilinen gerçekler
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    PASAPORTUN KÖKENİ

    Herhangi bir sehayat dokümanı için bilinen ilk atıf Nehemya kitabında geçiyor. Persli bir memur, Kral I. Artaserhas'a mektup yazıyor. Filistin'in güneyi boyunca ilerlemek için "nehrin ötesindeki yöneticilerin" kendisine güvenli bir şekilde geçiş vermesi için belge istiyor.

  • 2 Pasaportlar hakkında az bilinen gerçekler
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    İLK PASAPORT İNGİLTERE'DE

    Kimlik göstergesi olarak modern anlamdaki ilk pasaportu 15. yüzyılda İngiltere'de veriliyor. Kral 5. Henry, halkının Britanya dışında kimliğinin belli olması için pasaportları kullanıyor.

  • 3 Pasaportlar hakkında az bilinen gerçekler
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    EN GÜÇLÜ PASAPORT ALMANYA'NIN

    Henley & Partners firmasının geçen ay yaptığı araştırmaya göe Almanya vatandaşları dünyanın en güçlü pasaportuna sahip. Alman vatandaşları 218 ülkenin 176 tanesine vizesiz girebiliyorlar.

     

     

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