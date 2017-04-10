Akenerji CEO Serhan Gençer Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Türkiye'nin enerji potansiyelini nasıl görüyorsunuz?



2002 yılında Türkiyenin kurulu gücü aslında 30 bin megawattı, 2016 sonu itibariyle 80 bin megawatta ulaştık. O yıllarda kamunun payı yüzde 80 özel sektörün payı yüzde 20. Bugün baktığımızda kamunun payının hem kurulu güçte hem üretim tarafında yüzde 40'a düştüğünü özel sektörün yüzde 60 pay aldığını görüyoruz. Tabi 2009 yılında aslında çok önemli bir belge yayınlandı "Arz güvenliği strateji belgesi". O dönemde orta vadeli bir planla birlikte yatırımcılar fizibilitelerini burdaki öngörülere göre yaptı. Büyüme öngörüleri kur öngörüleri elektrik tarafındaki, tüketimdeki artışlara göre aslında liberal bir piyasanın çerçevesi çizilmişti. Üretim özelleştirmeleri, dağıtım özelleştirmeleri, serbest tüketici limitinin sıfırlanması, hep o zamanlarda planlandı. Ne oldu o günlerden bu günlere? 2008 ve 2012 yılları arasında yaklaşık 13 milyar dolarlık bir dağıtım özelleştirmeleri tamamlandı. 2012 den 2016' ya kadar üretim özelleştirmeleri yaklaşık 12 milyar dolarlık, toplamda 25 milyar dolarlık bir özelleştirme süreci tamamlandı ve devam ediyor.

Tabi bunun yanında yerli kaynakların , bugün sayın Bakanımızda açıkladı en üst seviyede kullanılması yönünde özellikle hidroelektrik kaynaklar rüzgar kaynakları, güneş enerjimizin kullanılması anlamında bir takım adımlar atıldı. Ancak orda tabi katkı payları özel sektör tarafından kapasite kullanımlarına çok yüksek oranda verildiği için biraz bu tarafta ilerleme kaydedilemedi. Tabi bu kadar yatırımın bir anda sisteme girmesi iletim hatları anlamında iyileştirme yatırımlarını gerektirdi. İletim hatlarında da bir takım iyileştirmeler bu trendi takip etti.







Özellikle arz-talepte de sıkıntı yaşadı elektrik sektörü ama şuanda düzeldi, mevsimsel bir şeydi...Ne söylersiniz?



Arz talep tarafında , arz güvenliği çok önemli Türkiye'de özellikle arz güvenliği dediğimiz zaman hem iletim hatlarındaki, bugün yine sayın Bakanımızın söylediği gibi iletim hatlarında bir yatırım programı var. Bu iletim hatlarının da tamamlanması lazım ki üretim noktalarından tüketim noktalarına o elektrik transfer edilebilsin. Bunun yanında tabi baz yük santrallerin önemi çok büyük. Tabi Türkiye coğrafi konumu itibariyle dört mevsimi yaşayabilen bir ülke. Bazı yıllar kurak bazı yıllar sulu geçiriyor. Hidroelektrik santrallerimiz bi kısmı barajlı olmasına rağmen bir kısmı da nehir tipi dediğimiz santraller. Rüzgar potansiyelimiz baktığımız zaman suyun olduğu veya rüzgarın olduğu alanlarda üretimini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında bizim baz yüklü santral dediğimiz,

doğalgaz santrallerimiz, ithal kömür santrallerimiz ve bugünde dinlediğimiz gibi yerli kaynaklara üretilen linyit yerli kömür santrallerimize ihtiyacımız var.



Elektrikten başlamışken, lisanssız elektrik üretiminede izin verilmesinin nasıl etkisi olur elektrik sektörüne? Nasıl yansır elektrik piyasasına?



Güneş santrallerinde, aslında bir lisanssız güneş santralleri üretim modeli açılmıştı. Biz Akenerji olarak yakından ilgilendik. Bir yönetmelik değişikliği oldu tabi, daha sonra bu santrallerin devreye girmeden önce el değiştirilmesiyle ilgili bir kısıtlama getirildi. Bu düzenleme getirildikten sonra biz devam etmedik. Takibimize devam ediyoruz, fakat yaklaşık 700-800 megawattlık kapasite devreye girmiş durumda devam eden projeler de var. Tabi bu arada yine yerli kaynak kullanımının en üst düzeyde olması stratejisinin ve politikasının bir parçası olarak, biliyosununuz yakın zamanda Konya Karapınar'da bir 1000 megawatt'lık yenilenebilir enerji kaynak alanı ihalesi yapıldı. 1000 megawatt'lık bir güneş portföyü ihale edildi. Yine aynı şekilde rüzgar tarafında ki anladığımız kadarıyla birkaç hafta içerisinde ihale dökümanlarıda çıkacakmış.



2016 nasıl bir yıldı, son çeyreği nasıl kapattınız? Portföyünüzü nasıl şekillendiriyorsunuz?



2016 yılı zor bir yıldı, biz Akenerji olarak 2009-2014 yılları arasında yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik.Şu anda %75 doğalgaz, %25 yenilenebilir enerji kaynaklı bir portföyümüz var. Şu anda doğalgaz piyasaları içinde organize piyasaların hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor, 2017'de veya 2018'de hem doğalgaz hem de elektrik piyasasında liberalleşme büyük yol katedecek. Bizim eskiden daha küçük ve verimsiz santrallerimiz vardı, onları biz kapattık ekonomik ömrünü tamamladığı için, onların yerine daha büyük bir gaz santrali yaptık.

Kur seviyesinde yaşanan gelişmeler tabi yatırım döneminden yeni çıkmış operasyonel firmalar için, çünkü enerji yatırımları çoğunlukla döviz cinsinden olmak zorunda. Biz finansal yapımızı yapılandırmak için 1.1 milyar dolarlık bir kredi paketi aldık bir Türk bankasından, bu bir Türk şirketine verilmiş en yüksek ve en uzun vadeli kredi idi. Bu krediyle genel finansman yapımızı düzelttik ve yatırımlarda kullandık.

Sonuçta 2016 zor bir yıl olmasına rağmen, Akenerji açısından operasyonel karlılığın yüksek gerçekleştiği bir yıl oldu, hedeflerimizin üstünde bir karlılık gerçekleşti.



2017 yılında sektörde gelişmeler hangi yönde olur? Akenerji'nin hedefleri neler?



Liberal piyasa koşulları olmadan piyasada oluşan fiyat doğru sinyal veremiyor, piyasada öngörülebilirlik çok önemli, biz Güneş enerjisinde Yeka projeleri var, ilgileniyoruz, hem güneş paneli üretimi hem de santrali yapmak yani ihale böyle oluyor. Burda amaç yerli kaynağımızı ve AR-GE'yi kullanarak bölgesel bir noktadan civar yerlere ihracat yapmak, hedef bu.

Türkiye'nin özellikle bir doğalgaz geçiş ülkesi olması sebebiyle birçok fırsat getiriyor, bizde yatırımlarımızı daha çok inovasyona ve insan kaynağına, hissedarlarımıza daha çok katma değer getirebilecek yatırımları hedefliyoruz.

15 megawatt'lık bir Ayyıldız rüzgar santralinin kapasitesini 28 megawatt'a çıkardık. Erzincan Kemah'ta 198 megawatt'lık bir projemiz var, onu geliştirmeye odaklandık, 350 milyon dolarlık bir yatırım olacak.

Enerji Verimliliği konusu var gündemimizde, çok özel bir model kurduk, çok da talep alıyoruz müşterilerimizden, enerjiyi akıllı tüketiyo olmamız lazım ve kazan-kazan projemizdir bu bizim. Tasarrufu paylaşma modeli üzerinde çalışma yapıyoruz.

Şu anda Çek ortağımızla dengeli bir ortaklığımız var 2008 yılından bu yana, eğer bizim stratejimize uygun yabancı yatırımcılar veya ortaklıklar çıkarsa tabiki değerlendirebiliriz.