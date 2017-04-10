BES'e otomatik katılımın ilk kademesinde 2 milyon kişinin sisteme dahil olduğunu ve yüzde 60'a yakın çıkış görüldüğünü belirten Kişmir, şu açıklamalarda bulundu:



"Nisan ayında sisteme dahil olacak 4 milyon çalışanın 2,5 milyondan fazlası kamu çalışanı. Kamu çalışanlarının sistemde kalıcılığının daha yüksek olacağı inancındayım. Ocak ayına göre daha iyi performans bekliyorum.

Sisteme girişler maaşların yatacağı gün ile ilgili. Nisan ayında sisteme dahil olacak 4 milyon çalışanın 2,5 milyondan fazlası kamu çalışanı. Kamuda da maaşlar ayın 15'inde yattığı için katılım o gün ve sonrasında gelecektir. Özel sektörde ise maaşlar çalışılan ayın sonunda hak edildiği için onlar 30 Nisan'da sisteme katılacak."Kişmir, 4 milyon kişinin sistemde kalış performansının gelecek aylarda görüleceğini ifade ederek, "Kamu çalışanlarının sistemde kalıcılığının daha yüksek olacağı inancındayım. Ocak ayına göre daha iyi performans bekliyorum. Nisandaki grubun çıkışları bittikten sonra genel anlamda bakıldığında bana göre 2,5-3 milyon kişi sistemde kalmış olur." dedi.

EGM Başkanı Kişmir, BES'e otomatik katılımın çok büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, sistemi tabandan büyütebilmenin çok önemli olduğunu, yaklaşık 60 milyar liralık katılımcı fon tutarı ve 6 milyonu aşkın katılımcının olduğu BES'in, otomatik katılımın da gelmesiyle "Türkiye'nin makro tasarruf sistemi" haline geldiğini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Kişmir, şöyle devam etti:"Kademeli geçişin tamamlanmasıyla beraber 14 milyon kişinin sisteme dahil olduğunu düşünürseniz, yüzde 50'si bile kalsa 7 milyon kişi ediyor ki 2 yılda sistem, mevcut sistemin 13 yılda kazandığı kişi kadar katılımcı kazanıyor. Türkiye gibi tasarruf açığının yüksek olduğu bir ülkede tasarruf oranının artması çok önemli. BES, çok yerinde ve ihtiyaç duyulan bir sistem ve zaman içerisinde rehabilite edilerek de daha iyi yerlere gelecektir. "