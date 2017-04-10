İstihdam seferberliğinde son rakam 760 bini geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, istihdam seferberliğinde son rakamları açıkladı.

Müezzinoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" dedi.

Müezzinoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.