İŞ-YAŞAM
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
müezzinoğlu
İŞ-YAŞAM

İstihdam seferberliğinde son rakam 760 bini geçti

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" dedi.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:01:07 Güncelleme: 15:18:29

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, istihdam seferberliğinde son rakamları açıkladı.

Müezzinoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" dedi.

Müezzinoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi kartı borcu takipte olanların sayısı düşüyor
İŞ-YAŞAM

TBB Risk Merkezi açıkladı
EGM Başkanı Kişmir: 2,5-3 milyon kişi sistemde kalmış olur
İŞ-YAŞAM

Katılımı zorunlu peki kazancı nasıl?
Başbakan Yıldırım esnafa ve tüketiciye müjdeli haberi verdi
İŞ-YAŞAM

Başbakan Yıldırım'dan iki müjdeli haber
Liseli öğrenciden büyük buluş "Tıbbi Mantar"
İŞ-YAŞAM

Fabrika atık suyundan yaptığına inanamayacaksınız!
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.4 azaldı
İŞ-YAŞAM

Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Trafik sigortasında fiyatlar cüzi tutarlara inmeyecek
İŞ-YAŞAM

Otomobili olanlara çok önemli uyarı
Kapasite raporu başvurularında artış yaşanıyor
İŞ-YAŞAM

MART AYI GÖSTERGELERİ UMUT VERDİ
İngiltere Büyükelçisi Moore ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin diyaloğu gündem oldu
İŞ-YAŞAM

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DİYALOG
TESK Genel Başkanı Palandöken: Piyasayı canlandıracak
İŞ-YAŞAM

MÜJDELİ HABER SEVİNÇLE KARŞILANDI
Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir
İŞ-YAŞAM

VESTEL'DEN DENGELERİ DEĞİŞTERECEK SATIN ALMA ATAĞI
Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıyacak
İŞ-YAŞAM

"HEDEFİMİZİ YAKALAMIŞ HATTA GEÇMİŞ OLACAĞIZ"
İstihdam seferberliğinde son rakam 760 bini geçti
İŞ-YAŞAM

ÜÇ AYDA 760 BİNİ GEÇTİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme