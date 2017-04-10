İŞ-YAŞAM
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
moore bilal ekşi
İŞ-YAŞAM

İngiltere Büyükelçisi Moore ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin diyaloğu gündem oldu

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi arasında Twitter'da yaşanan diyalog, kısa bir süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:12:00 Güncelleme: 16:49:27 İHA

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi konumunda olan Türk Hava Yolları, geçtiğimiz günlerde Konakri - Ouagadougou - İstanbul uçuşunda yaşanan doğum olayı ile gündeme geldi.

TK538 sefer sayılı uçuşta bir yolcunun uçak havalandıktan sonra doğumunun başlaması üzerine, THY'nin kabin memurları olaya müdahale ettiler ve 13 bin metre yükseklikte bir bebek dünyaya geldi. Dünya genelinde haber bültenlerine konu olan bu olay sonrasında, İngiltere Büyükelçisi ve THY Genel Müdürü arasında Twitter'da yaşanan diyalog kısa bir süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Richard Moore ve Bilal Ekşi arasında laptop diyaloğu

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabı üzerinden THY uçağında yaşanan doğum olayı ile ilgili haberi paylaşarak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi tebrik etti.

Büyükelçi'nin paylaşımına cevap veren Bilal Ekşi ise, 'Sn. Büyükelçi, mesajınıza çok teşekkür ederim. 42 bin ft'de yolcularımıza ekibimiz her türlü yardımı gösteriyor. Sadece laptoplarını veremiyor ' ifadelerini kullanarak ABD ve İngiltere'nin uyguladığı kabin yasağına gönderme yaptı.

 

 

Bilal Ekşi'nin, İngiltere Büyükelçisi'ne verdiği yanıt sosyal medya üzerinde hızla paylaşılmaya devam edilirken, Richard Moore'ın cevabı güvenlik oldu.

Büyükelçi, "Doğru, Genel Müdürüm. Rahatsız edici bir şey. Fakat yolcuların güvenli tutmak tek hedefimiz. Bu zor konuda işbirliğiniz için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 35 dakika önce
    10 numara olmuş!
  • Misafir 2 saat önce
    harbiden laf tam yerine oturmuş..
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun Bilal beye taşı gediğine oturtmuş
  • haberturk_takipcisi 2 saat önce
    Helal olsun THY. Ne Kadar da güzel bir haber bu :)
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Pasaportlar hakkında az bilinen gerçekler
İŞ-YAŞAM

Avrupa'da vize istenmeyen ülke pasaportunu satıyor!
Moody's Türkiye'nin tahmini büyüme rakamını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Moody's'den Türkiye ile ilgili çarpıcı revizyon
Büyük İstanbul Tüneli Projesini Yüksel Proje yapacak
İŞ-YAŞAM

Mega projenin güzergahını belirleyecek firma belli ...
Kredi kartı borcu takipte olanların sayısı düşüyor
İŞ-YAŞAM

TBB Risk Merkezi açıkladı
EGM Başkanı Kişmir: 2,5-3 milyon kişi sistemde kalmış olur
İŞ-YAŞAM

Katılımı zorunlu peki kazancı nasıl?
Başbakan Yıldırım esnafa ve tüketiciye müjdeli haberi verdi
İŞ-YAŞAM

Başbakan Yıldırım'dan iki müjdeli haber
Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir
İŞ-YAŞAM

VESTEL'DEN DENGELERİ DEĞİŞTERECEK SATIN ALMA ATAĞI
Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıyacak
İŞ-YAŞAM

"HEDEFİMİZİ YAKALAMIŞ HATTA GEÇMİŞ OLACAĞIZ"
TESK Genel Başkanı Palandöken: Piyasayı canlandıracak
İŞ-YAŞAM

MÜJDELİ HABER SEVİNÇLE KARŞILANDI
Kapasite raporu başvurularında artış yaşanıyor
İŞ-YAŞAM

MART AYI GÖSTERGELERİ UMUT VERDİ
İstihdam seferberliğinde son rakam 760 bini geçti
İŞ-YAŞAM

ÜÇ AYDA 760 BİNİ GEÇTİ
Büyükşehir'e iki ortaklı özel koruma
İŞ-YAŞAM

İKİ ORTAKLI ÖZEL KORUMA
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme